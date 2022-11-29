"Гарна картина": журналісти розповіли, як українські бійці збивають іранські дрони-камікадзе

Журналісти заявили, що в одному підрозділі боротьби з дронами кілька людей, кожна з яких має своє обладнання, зброю та завдання.

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Росія продовжує завдавати ударів Україною іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136", наводячи жах на мирних жителів. Миколаїв був одним із перших міст, які зазнали нападу цих дронів. Там швидко зібралися мобільні підрозділи боротьби з "Shahed-136". Про це пише видання The Washington Post.

Повідомляється, що таких підрозділів було набрано зі співробітників поліції, армії, загонів територіальної оборони та національної гвардії України. За словами співрозмовників видання, спочатку РФ використала дрони-камікадзе цілодобово. Однак ці галасливі "мопеди" вдень було легко побачити і збити, тому ЗС Росії почали використовувати їх перед ніччю та світанком.

Журналісти пишуть, що підрозділи боротьби з дронами-камікадзе чергують ночами, змінюючи один одного. Вони патрулюють вулиці Миколаєва, рухаючись між вогневими точками. Вогневі точки ретельно підібрані, щоб унеможливити поранення мирних жителів.

Як розповів 26-річний боєць, який допомагає координувати зусилля Миколаєва щодо боротьби з дронами-камікадзе, Богдан Ярема, зі зброї можна вбити більше людей, ніж це роблять дрони. Тому стрілянина ведеться лише там, де достеменно відомо, що мирних жителів немає.

"Це гарна картина, коли посеред ночі тисячі снарядів висвітлюють небо", — сказав Ярема журналістам.

Також із WP поспілкувався 24-річний сержант поліції Андрій Цибін. Він заявив, що більшість загонів боротьби з дронами-камікадзе налічують приблизно пів дюжини людей. Деякі також мають важке озброєння. Група Цибіна, наприклад, була озброєна кулеметом 50-го калібру, знятим із підбитого танка.

Видання пише, що один член загону зазвичай використовує термодатчик, схожий на пістолет, щоб знайти безпілотник. Потім включається лазерний промінь, щоб висвітлити дрон. Тоді в інших з'являється можливість збити його.

За словами журналістів, більшість Shahed-136, що ширяють над Миколаєвом, запускаються з Криму. Росія може відправити як один дрон-камікадзе, і відразу кілька.

"Вони намагаються з'ясувати, де маємо радар, а де його немає, — сказав Ярема.

Після знищення дрона підрозділи знаходять його деталі з метою громадської безпеки та розвідки.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗМІ розповіли, яку зброю готують росіяни для нової атаки. Журналіст, воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко сказав, що Росія може також використати установки С-300 та білоруські РСЗВ "Полонез" проти України.

Ще нагадаємо, що Арестович розповів, коли Україна прожене російських окупантів із півострова. Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Крим постачатиме Росію за допомогою кораблів. Вони будуть зручною метою для українських ракет.

Також повідомлялося, що ЗМІ з'ясували, що республіканці тиснуть на Байдена через постачання зброї Україні. На думку республіканців, Конгрес має "закликати до відповідальності" адміністрацію Байдена за надання фінансової допомоги Україні.