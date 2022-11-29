"Красивая картина": журналисты рассказали, как украинские бойцы сбивают иранские дроны-камикадзе

Журналисты заявили, что в одном подразделении по борьбе с дронами несколько человек, каждый из которых имеет свое оборудование, оружие и задачи.

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Россия продолжает наносить удары по Украине иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136", наводя ужас на мирных жителей. Николаев был одним из первых городов, подвергшихся нападению этих дронов. Там быстро собрались мобильные подразделения по борьбе с "Shahed-136". Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что такие подразделения были набраны из сотрудников полиции, армии, отрядов территориальной обороны и национальной гвардии Украины. По словам собеседников издания, сперва РФ использовала дроны-камикадзе круглые сутки. Однако эти шумные "мопеды" днем было легко увидеть и сбить, поэтому ВС России стали использовать их перед ночью и рассветом.

Журналисты пишут, что подразделения по борьбе с дронами-камикадзе дежурят по ночах, сменяя друг-друга. Они патрулируют улицы Николаева, перемещаясь между огневыми точками. Огневые точки тщательно подобраны, чтобы исключить вероятность ранения мирных жителей.

Как рассказал 26-летний боец, помогающий координировать усилия Николаева по борьбе с дронами-камикадзе, Богдан Ярема, из оружия можно убить больше людей, чем это делают дроны. Поэтому стрельба ведется только там, где точно известно, что мирных жителей нет.

"Это красивая картина, когда посреди ночи тысячи снарядов освещают небо", — сказал Ярема журналистам.

Также с WP пообщался 24-летний сержант полиции Андрей Цыбин. Он заявил, что большинство отрядов по борьбе с дронами-камикадзе насчитывают примерно полдюжины человек. У некоторых также есть тяжелое вооружение. Группа Цыбина, например, была вооружена пулеметом 50-го калибра, снятым с подбитого танка.

Издание пишет, что один член отряда обычно использует термодатчик, похожий на пистолет, чтобы обнаружить беспилотник. Затем включается лазерный луч, чтобы осветить дрон. Тогда у других появляется возможность сбить его.

По словам журналистов, большинство "Shahed-136", парящих над Николаевом, запускаются из Крыма. Россия может отправить как один дрон-камикадзе, так и сразу несколько.

"Они пытаются выяснить, где у нас есть радар, а где его нет, — сказал Ярема.

После уничтожения дрона подразделения находят его детали в целях общественной безопасности и разведки.

Ранее Фокус сообщал, что СМИ рассказали, какое оружие готовят россияне для новой атаки. Журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко сказал, что Россия может также использовать установки С-300 и белорусские РСЗВ "Полонез" против Украины.

Еще напомним, что Арестович рассказал, когда Украина прогонит российских оккупантов с полуострова. Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Крым будет снабжаться Россией при помощи кораблей. Они будут удобной мишенью для украинских ракет.

Также сообщалось, что СМИ выяснили, что республиканцы давят на Байдена из-за поставок оружия Украине. По мнению республиканцев, Конгресс должен "призвать к ответственности" администрацию Байдена за оказание финансовой помощи Украине.