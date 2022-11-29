Збитий під Бахмутом дрон показав, що РФ отримує електроніку зі США та Тайваню (фото)

У російському "Орлані" знайшли набір деталей схожий на той, що використовують для іранських Shahed.

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Росія отримує з країн НАТО електроніку для нових безпілотних літальних апаратів. Головний редактор сайту "Цензор.net" Юрій Бутусов у Facebook розповів про деталі, які знайшли в російському дроні "Орлан", збитому під Бахмутом у Донецькій області.

За інформацією журналіста, фахівці вивчили уламки безпілотника та встановили, що його зібрали не раніше, ніж у серпні 2022 року. Усередині знайшли адаптивну антенну решітку "Комета-М", виготовлену в липні 2022 року з використанням компонентів виробництва компаній Altera/Intel та Taoglas із США, а також тайванської Cirocomm.

[ + – ] Блок "Комета-М" із російського дрону "Орлан-10" Фото: Facebook / Юрій Бутусов

"Навряд чи в РФ було накопичено стільки запасних компонентів, це, швидше за все, нові поставки", — припустив Юрій Бутусов. — "Набір дуже схожий на аналогічне обладнання іранських дронів Shahed".

Він пояснив, що чотириелементна малогабаритна адаптивна антена "Комета-М" дозволяє російським "Орланам" орієнтуватися у просторі та працювати в умовах радіоелектронних перешкод, які "глушать" супутникову навігацію. Без цього блоку БПЛА не зміг би літати, оскільки постійно б потрапляв у поле дії українських комплексів "РЕБ".

[ + – ] Мікросхема з російського дрону "Орлан-10" Фото: Facebook / Юрій Бутусов

Юрій Бутусов підкреслив, що країнам-союзникам необхідно ввести додаткові санкції, щоб припинити постачання критично важливих компонентів в Іран і Росію, зупинивши виробництво військових дронів, що застосовуються на території України. Водночас, українцям варто розгорнути власну програму зі створення дронів, оскільки можуть купувати на світовому ринку більше деталей і кращої якості.

"Орлан-10" є розвідувальний безпілотником у формі літака та наймасовішим дроном Росії. Він підтримує зв'язок із наземною станцією керування на відстані до 120 км, передаючи зображення з камер, а також може пролітати до 600 км в автономному режимі, записуючи відео.

[ + – ] Мікросхема з російського дрону "Орлан-10" Фото: Facebook / Юрій Бутусов

Характеристики "Орлан-10":

розмах крил: 3 м;

злітна вага: 14 кг;

маса корисного навантаження: до 5 кг;

швидкість польоту: до 150 км/год;

тривалість польоту: до 18 год;

максимальна висота: 6 км.

Раніше писали, що Росія використовує у військовій техніці електроніку від 144 зарубіжних виробників. Як встановили дослідники Conflict Armament Research, завдяки іноземним компонентам працюють російські дрони, вертольоти, крилаті ракети, засоби зв'язку та багато іншого.

Повідомляли також, що в секретному російському дроні "Картограф" виявили деталі з Німеччини, Китаю та Японії. Цей безпілотник використовують для пошуку української техніки в прифронтовій зоні.