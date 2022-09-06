РФ використовує електроніку від 144 іноземних виробників для своєї військової техніки

Деякі вертольоти та ракети працюють завдяки мікросхемам, виготовленим у 2021 році.

Росія використовує у своїй техніці компоненти як мінімум від 144 іноземних виробників. Про це компанія Conflict Armament Research (CAR) написала за наслідками свого недавнього дослідження.

Група експертів 12 липня повернулася до України та до 16 липня задокументувала додаткові факти щодо російської техніки, захопленої ЗСУ з початку повномасштабної війни. Також вони вивчили компоненти гелікоптерів Ка-52, крилатих ракет, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), безпілотників, засобів зв'язку та навігації, всі з яких виготовлені в Росії.

"На сьогодні CAR виявив загалом 144 неросійські виробники понад 650 унікальних моделей компонентів російської техніки, використаної у війні в Україні", — наголошується у звіті. Зазначається, що знайдено деталі, створені у США, Європі та Азії.

[ + – ] Плати для супутникової навігації з ракет 3М14, 9М544, Х-59 та Х-101 (зліва направо)

Експерти звернули увагу, що багато зразків військової техніки зроблено після 2014 року, коли США та Євросоюз ввели перші санкції проти РФ. Деякі з іноземних деталей встановлені зовсім недавно — 2021 року. Водночас росіяни використовують однакові компоненти для різних систем озброєння, насамперед мікросхеми.

Здатність Росії створювати озброєння, таке як крилаті ракети, залежить від специфічних закордонних технологій. Як приклад дослідники наводять супутникову навігаційну систему російських ракет 3М14, 9М544, Х-59 і Х-101 (маркування СН-99 для моделей Х-59 і Х-101) — друковані плати всередині приймача сигналів всіх чотирьох виготовлені з тих самих деталей, випущених із 2012 по 2020 роки. Частини бортових комп'ютерів "Багет-53-15" ракети Х-101 та вертольота Ка-52 також ідентичні.

[ + – ] Плата бортового комп'ютера ракети Х-101 [ + – ] Плата бортового комп'ютера вертольота Ка-52

CAR запевняє, що продовжить з'ясовувати, як компоненти опинилися в російській зброї. Експерти мають намір надати зібрані докази урядам, щоб ті змогли перервати ланцюжки поставок, ввівши нові санкції проти виробників або постачальників, але доти публічно не розкриватиме назви компаній-виробників.

У травні стало відомо, що Росія використовує у своїй військовій техніці чіпи з імпортних холодильників. На такі заходи оборонна промисловість РФ змушена була піти через санкції, які скоротили постачання на 70%.

Писали також, що країни НАТО продають Росії військову електроніку всупереч санкціям. Іноземні мікросхеми, чипи та матриці масово знаходять у російських машинах, захоплених на території України.