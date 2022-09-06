РФ использует электронику от 144 иностранных производителей для своей военной техники

Некоторые вертолеты и ракеты работают благодаря микросхемам, изготовленным в 2021 году.

Россия использует в своей технике компоненты от как минимум 144 иностранных производителей. Об этом компания Conflict Armament Research (CAR) написала по результатам своего недавнего исследования.

Группа экспертов 12 июля вернулась в Украину и до 16 июля задокументировала дополнительные факты относительно российской техники, захваченной ВСУ с начала полномасштабной войны. Среди прочего, они изучили компоненты вертолетов Ка-52, крылатых ракет, реактивных систем залпового огня (РСЗО), беспилотников, средств связи и навигации, все из которых были произведены в России.

"На сегодняшний день CAR выявил в общей сложности 144 нероссийских производителя более 650 уникальных моделей компонентов российской техники, использовавшейся в войне на Украине", — отмечается в отчете. Отмечается, что найдены детали, созданные в США, Европе и Азии.

[ + – ] Платы для спутниковой навигации из ракет 3М14, 9М544, Х-59 и Х-101 (слева направо)

Эксперты обратили внимание, что многие образцы военной техники были произведены после 2014 года, когда США и Евросоюз ввели первые санкции против РФ. Некоторые из иностранных комплектующих установлены совсем недавно — в 2021 году. При этом россияне используют одинаковые компоненты для разных систем вооружения, в первую очередь — микросхемы.

Способность России создавать вооружение, такое как крылатые ракеты, сильно зависит от специфических зарубежных технологий. В качестве примера исследователи приводят спутниковая навигационная система российских ракет 3М14, 9М544, Х-59 и Х-101 (маркировка СН-99 для моделей Х-59 и Х-101) — печатные платы внутри приемника сигналов всех четырех изготовлены из одних и тех же деталей, выпущенных с 2012 по 2020 годы. Части бортовых компьютеров "Багет-53-15" ракеты Х-101 и вертолета Ка-52 также идентичны.

[ + – ] Плата бортового компьютера ракеты Х-101 [ + – ] Плата бортового компьютера вертолета Ка-52

CAR уверяет, что продолжит выяснять как компоненты оказались в российском оружии. Эксперты намерены предоставить собранные доказательства правительствам, чтобы те смогли прервать цепочки поставок, введя новые санкции против производителей или поставщиков, но до тех пор не будет публично раскрывать названия компаний-производителей.

В мае стало известно, что Россия использует в своей военной технике чипы из импортных холодильников. На такие меры оборонная промышленность РФ вынуждена была пойти из-за санкций, которые сократили поставки на 70%.

Писали также, что страны НАТО продают России военную электронику вопреки санкциям. Иностранные микросхемы, чипы и матрицы массово находят в российских машинах, захваченных на территории Украины.