"Зимой работают еще лучше": эксперт пояснил, почему мороз не остановит иранские дроны

Юрий Касьянов раскритиковал тех экспертов, которые посчитали, что "Шахеды" будут плохо летать из-за низких температур.

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Некоторые военные эксперты выразили мнение, что боевые БПЛА иранского производства, находящиеся на вооружении у ВС РФ, не будут справляться с задачами из-за наступления холодов. Однако в ночь с 6 на 7 декабря Украина была снова атакована при помощи "Шахедов". Глава проекта A.Drones, служащий ВСУ Юрий Касьянов изложил свое мнение по этому поводу.

"Сегодня ночью российские/иранские дроны снова атаковали Украину. Кто-то из "экспертов" неделю или две назад пояснил общественности (и высокому начальству), что дроны эти в мороз не летают. И все успокоились. А они вдруг прилетели", — написал Юрий.

Он считает, что морозы иранским БПЛА ни по чем, потому как они работают благодаря двигателю внутреннего сгорания (ДВС), снятых с мопедов. Именно по этой причине в народе беспилотники, поставленные России Ираном, и прозвали "мопедами".

"Двигатель внутреннего сгорания в морозную погоду работает еще лучше. Электроника — тоже (кроме датчиков, но там встроенный подогрев). Разве что бортовой аккумулятор может "просесть", но это не страшно, если на борту генератор", — пояснил ситуацию Касьянов.

Ранее мы писали о том, по какой причине российские ПВО и системы радиоэлектронной борьбы не смогли отследить украинские ударные дроны, атаковавшие военную авиабазу в городе Энгельс, а также хранилище топлива в Курской области. БПЛА-камикадзе смогли преодолеть расстояние в 650 км вглубь территории страны-агрессора и нанести удары.

Фокус также информировал о том, по какой причине военные беспилотники заменяют собой другие виды вооружений вроде минометов, воздушных и морских судов.