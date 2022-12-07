Вместо самолетов, кораблей и минометов: как БПЛА вытесняют традиционное оружие в Украине

Под управлением умелого оператора БПЛА может наносить удары по противнику намного точнее, чем минометы.

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Беспилотные системы начали вытеснять традиционное оружие благодаря своей дешевизне и эффективности. Военный аналитик Forbes Владимир Даценко рассказал, какие типы дронов и как именно сейчас используются в Украине.

Дроны вместо самолетов

Долгое время разведывательная авиация была единственным способом рассмотреть позиции или тыл врага с воздуха. Сегодня пилотируемые самолеты редко используют из-за появления мощных и дальнобойных систем противовоздушной обороны, но им на смену пришли дроны.

Самым известным самолетом для разведки считается U-2, который ВВС США используют уже 65 лет. Несмотря на богатую историю, его собираются снять с вооружения в 2023 году, а до этого американцы отказались от стелс-самолета SR-71 Blackbird. Они решили, что с разведывательными миссиями намного лучше справятся RQ-9 Reeper, RQ-4 Global Hawk и другие беспилотные аппараты.

Долгое время войска НАТО вкладывали миллионы долларов в разработку дорогих военных дронов, однако боевые действия в Украине заставили их пересмотреть тактику. Война показала, что военным необходимо большое количество беспилотников, которые выпускаются быстро и с минимальными затратами.

В Украине солдаты часто используют для разведки коммерческие коптеры стоимостью пару тысяч долларов — главное, чтобы у них были хорошие камеры и удобные системы управления. Тактические беспилотные системы позволяют не только искать позиции ВС РФ, но и корректировать огонь артиллерии. Более продвинутые модели позволяют наводить управляемые артиллерийские снаряды, чтобы поражать даже движущиеся цели.

Дроны покрупнее используются для непосредственного нанесения ударов: они запускают управляемые ракеты, поражающие боевую технику противника. Турецкие Bayraktar TB2 на службе ВСУ прославились именно как ударные БПЛА, хотя их чаще используют для разведки.

[ + – ] Солдат ВСУ готовится запустить дрон Фото: Скриншот

БПЛА вместо минометов

Украинские военные быстро осознали, что дроны могут не только передавать видео с камер, но и сбрасывать снаряды. Подобную тактику использовали в Сирии и в других горячих точках, но в Украине бомбардировка с беспилотников стала массовым явлением.

Легким коптерам не хватает мощности для подъема тяжелых предметов, поэтому они сбрасывают гранаты и ВОГи (боеприпасы для подствольных гранатометов), которые рассчитаны на поражение живой силы и чаще всего наносят несмертельные ранения российским солдатам. Однако на войне в Украине начали применять также дроны-минометы, которые несут мины калибра от 60 мм до 80 мм, а то и большего.

БПЛА может зависать над целью и, под управлением умелого оператора, наносить удары намного точнее, чем минометы. Благодаря этому ВСУ экономнее расходуют снаряды и могут уничтожить больше целей, в том числе технику. Летательные аппараты стали для россиян опаснее минометных обстрелов, поскольку от них нельзя спрятаться в окопах или блиндажах.

Летом Тайвань передал Украине 800 дронов-минометов Revolver 860, оснащенных барабанным механизмом для бомбардировки. В зависимости от калибра, такие БПЛА могут за один вылет сбрасывать до восьми мин, пролетая расстояние до 20 км и проводя в воздухе до 40 минут.

Сейчас ВСУ используют еще более мощные дроны украинского производства с двумя барабанами и дроны, способные сбрасывать тяжелые мины и взрывчатку. По стоимости такие беспилотники приближаются к минометам: от $20 000 до $50 000, однако их эффективность порой гораздо выше. В то же время, летательные аппараты уязвимы перед средствами радиоэлектронной борьбы.

Беспилотные корабли

В Украине разработали уникальные надводные морские беспилотники, предназначенные для разведки и подрыва вражеских кораблей. Потребность в таких системах возникла потому, что украинская армия не имеет ракет большой дальности, которые представляли бы реальную опасность для российского флота в акватории Крыма. Водные беспилотники обладают всеми преимуществами и недостатками летательных аппаратов: стоят дешевле ракет, но при этом медленнее, менее разрушительные и уязвимы для перехвата. В случае численного применения небольших малозаметных катеров-камикадзе шансы успеха существенно возрастают.

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров сообщил, что уже в декабре ВСУ получат первые аппараты для Флота морских дронов. Благодаря платформе United24 украинцам удалось собрать уже более $237 млн, а стоимость одного беспилотника составляет около 10 млн грн.

Дроны-камикадзе

"Камикадзе" называли японских летчиков, которые таранили самолеты противников и погибали вместе с ними. Сейчас их роль выполняют беспилотники, начиненные взрывчаткой, и в Украине их активно применяют обе стороны. У ВС РФ есть ударные дроны "Ланцет" и "Куб", которые оснащены боеголовками весом от 2 до 5 кг. Взрыв такого боеприпаса опасен для пехоты, но может не пробить броню техники. Впрочем, "Ланцетов" у россиян достаточно, чтобы создать проблемы ВСУ.

В США производят свои дроны-камикадзе под названием Switchblade 600, использующий боевую часть ракеты Javelin (8,4 кг) с направленным взрывом, пробивающую даже броню танка. Вашингтон обещал передать такие БПЛА украинской армии, но официальной информации о поставках пока не поступало. Недостатком Switchblade 600 считается высокая цена $220 000. Зато достоверно известно, что ВСУ уничтожает россиян с помощью польских дронов Warmate. Из-за маломощной боеголовки весом всего 0,8 кг его можно эффективно применять только против пехоты.

По мнению аналитика Forbes, Украина проигрывает гонку барражирующих боеприпасов. Пусть "Ланцеты" по отдельности не наносят существенного вреда украинским войскам, однако РФ выпускает его серийно, чем пока не может похвастаться Украина.

Фокус писал о нескольких украинских разработках, которые вскоре могут получить ВСУ. Общественная организация "Черный ворон" сконструировала дрон-камикадзе под названием eBOSH. Инженеры вооружили беспилотник боеприпасом ВОГ-17 и оснастили системой управления от первого лица, которая обеспечивает высокую точность попадания — все зависит от навыков оператора. Во время испытаний разработчики с помощью дрона взорвали автомобиль "Москвич".

Отдельно следует выделить дальнобойные дроны-камикадзе, такие как иранские Shahed-136. Они очень простые в сборке, дешевые, но способны пролететь расстояние 1500 км и поразить цель по координатам GPS. Такие беспилотники не управляются оператором, а потому весьма устойчивы к средствам РЭБ. Известно, что Россия купила около 1700 Shahed у Ирана, с помощью которых нанесла массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Украинцы же пока нет аналогов этой технологии, хотя недавно "Укроборонпром" заявил о создании БПЛА с дальностью 1000 км и боеголовкой весом до 75 кг.