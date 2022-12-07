Замість літаків, кораблів та мінометів: як БПЛА витісняють традиційну зброю в Україні

Під управлінням вмілого оператора БПЛА може завдавати ударів по противнику набагато точніше, ніж міномети.

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Безпілотні системи почали витісняти традиційну зброю завдяки своїй дешевизні та ефективності. Військовий аналітик Forbes Володимир Даценко розповів, які типи дронів та як саме зараз використовуються в Україні.

Дрони замість літаків

Довгий час розвідувальна авіація була єдиним способом розглянути позиції чи тил ворога з повітря. Сьогодні пілотовані літаки рідко використовують через появу потужних і далекобійних систем протиповітряної оборони, але їм на зміну прийшли дрони.

Найвідомішим літаком для розвідки вважається U-2, який ВПС США використовують уже 65 років. Попри багату історію, його збираються зняти з озброєння у 2023 році, а до цього американці відмовилися від стелс-літака SR-71 Blackbird. Вони вирішили, що з розвідувальними місіями набагато краще впораються RQ-9 Reeper, RQ-4 Global Hawk та інші безпілотні апарати.

Довгий час війська НАТО вкладали мільйони доларів у розробку дорогих військових дронів, проте бойові дії в Україні змусили їх переглянути тактику. Війна показала, що військовим потрібна велика кількість безпілотників, які випускаються швидко і з мінімальними витратами.

В Україні солдати часто використовують для розвідки комерційні коптери вартістю кілька тисяч доларів — головне, щоб мали хороші камери та зручні системи управління. Тактичні безпілотні системи дозволяють як шукати позиції ЗС РФ, так і коригувати вогонь артилерії. Просунутіші моделі дозволяють наводити керовані артилерійські снаряди, щоб вражати навіть цілі у русі.

Більше дрони використовуються для безпосереднього завдання ударів: вони запускають керовані ракети, що вражають бойову техніку противника. Турецькі Bayraktar TB2 на службі ЗСУ прославилися саме як ударні БПЛА, хоча їх найчастіше використовують для розвідки.

[ + – ] Солдат ЗСУ готується запустити дрон Фото: Скріншот

БПЛА замість мінометів

Українські військові швидко усвідомили, що дрони можуть не лише передавати відео з камер, а й скидати снаряди. Таку тактику використовували в Сирії та інших гарячих точках, але в Україні бомбардування з безпілотників стало масовим явищем.

Легким коптерам не вистачає потужності для підйому важких предметів, тому вони скидають гранати та ВОГи (боєприпаси для підствольних гранатометів), які розраховані на ураження живої сили та найчастіше завдають несмертельних поранень російським солдатам. Однак на війні в Україні почали застосовувати також дрони-міномети, які несуть міни калібру від 60 мм до 80 мм, а то й більшого.

БПЛА може зависати над ціллю та, під керуванням вмілого оператора, завдавати ударів набагато точніше, ніж міномети. Завдяки цьому ЗСУ економніше витрачають снаряди та можуть знищити більше цілей, зокрема техніку. Літальні апарати стали для росіян небезпечнішими за мінометні обстріли, оскільки від них не можна сховатися в окопах або бліндажах.

Влітку Тайвань передав Україні 800 дронів-мінометів Revolver 860, оснащених барабанним механізмом для бомбардування. Залежно від калібру такі БПЛА можуть за один виліт скидати до восьми хв, пролітаючи відстань до 20 км і проводячи в повітрі до 40 хвилин.

Зараз ЗСУ використовують ще потужніші дрони українського виробництва з двома барабанами та дрони, здатні скидати важкі міни та вибухівку. За вартістю такі безпілотники наближаються до мінометів: від $20 000 до $50 000, проте їх ефективність часом набагато вища. Водночас літальні апарати вразливі перед засобами радіоелектронної боротьби.

Безпілотні кораблі

В Україні розробили унікальні надводні морські безпілотники, призначені для розвідки та підриву ворожих кораблів. Потреба таких систем виникла тому, що українська армія не має ракет великої дальності, які становили б реальну небезпеку для російського флоту в акваторії Криму. Водні безпілотники мають всі переваги і недоліки літальних апаратів: коштують дешевше за ракети, але разом з тим повільніші, менш руйнівні і вразливі для перехоплення. У разі чисельного застосування невеликих малопомітних катерів-камікадзе шанси успіху суттєво зростають.

Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров повідомив, що вже у грудні ЗСУ отримають перші апарати для Флоту морських дронів. Завдяки платформі United24 українцям вдалося зібрати вже понад $237 млн, а вартість одного безпілотника становить близько 10 млн грн.

Дрони-камікадзе

"Камікадзе" називали японських льотчиків, які таранили літаки супротивників та гинули разом із ними. Наразі їхню роль виконують безпілотники, начинені вибухівкою, і в Україні їх активно застосовують обидві сторони. ЗС РФ мають ударні дрони "Ланцет" і "Куб", які оснащені боєголовками вагою від 2 до 5 кг. Вибух такого боєприпасу є небезпечним для піхоти, але може не пробити броню техніки. Втім, "Ланцетів" у росіян достатньо, щоби створити проблеми ЗСУ.

У США виробляють свої дрони-камікадзе під назвою Switchblade 600, який використовує бойову частину ракети Javelin (8,4 кг) з спрямованим вибухом, що навіть пробиває броню танка. Вашингтон обіцяв передати такі БПЛА українській армії, але офіційної інформації про постачання поки не надходило. Недоліком Switchblade 600 вважається висока ціна $220 000. Натомість достовірно відомо, що ЗСУ знищують росіян за допомогою польських дронів Warmate. Через малопотужну боєголовку вагою всього 0,8 кг його можна ефективно застосовувати лише проти піхоти.

На думку аналітика Forbes, Україна програє перегони баражуючих боєприпасів. Нехай "Ланцети" окремо не завдають істотної шкоди українським військам, проте РФ випускає її серійно, чим поки що не може похвалитися Україна.

Фокус писав про кілька українських розробок, які невдовзі можуть отримати ЗСУ. Громадська організація "Чорний ворон" сконструювала дрон-камікадзе під назвою eBOSH. Інженери озброїли безпілотник боєприпасом ВОГ-17 та оснастили системою управління від першої особи, яка забезпечує високу точність влучення — все залежить від навичок оператора. Під час випробувань розробники за допомогою дрона підірвали автомобіль "Москвич".

Окремо слід виділити далекобійні дрони-камікадзе, такі як іранські Shahed-136. Вони дуже прості в складання, дешеві, але здатні пролетіти відстань 1500 км і вразити ціль за координатами GPS. Такі безпілотники не управляються оператором, тому дуже стійкі до коштів РЕБ. Відомо, що Росія купила близько 1700 Shahed у Ірану, за допомогою яких завдала масованих ударів по критичній інфраструктурі України. Українці ж поки що немає аналогів цієї технології, хоча нещодавно "Укроборонпром" заявив про створення БПЛА з дальністю 1000 км та боєголовкою вагою до 75 кг.