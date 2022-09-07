"За Ірпінь і Бучу": ЗСУ отримали 20 ударних дронів Warmate для знищення ЗС РФ

БПЛА-камікадзе вистежують цілі та вибухають під час зіткнення. Ще 20 штук відправлять на фронт до кінця місяця.

Збройні Сили України отримали перші 20 ударних безпілотників Warmate за гроші, зібрані на "Армію дронів" через Мonobank. Про це 7 вересня у своєму Тelegram-каналі розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, українці менш ніж за тиждень переказали на "банку" (накопичувальний рахунок) у Monobank 64 млн грн. На ці гроші уряд уже придбав 40 безпілотників "Вормейт" у межах проєкту "Армія дронів": половину з них уже відправили підрозділам ЗСУ на фронт, а 20, що залишилися, обіцяють доставити до кінця вересня.

Жителі України отримали можливість залишити на БПЛА послання для російських окупантів, наприклад, на крилах деяких дронів тепер красуються написи: "За Маріуполь і за Бучу" або "Квиток на концерт Кобзона". Михайло Федоров і керівник Monobank Олег Гороховський також залишили дещо для ЗС РФ.

"Дякую Мonobank і кожному, хто приєднався до збору. Це посилення дуже важливе для наших захисників", — наголосив глава Мінцифри.

Warmate виробляє польська компанія WB Electronics і належить до так званих дронів-камікадзе — вони вибухають під час зіткнення з ціллю на великій швидкості. БПЛА з електродвигуном і конструкцією високоплана призначений для пошуку та знищення легкої бронетехніки, комплексів протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Розгорнути й підготувати дрон можна лише за 10 хвилин, його запускають за допомогою пускової установки контейнерного типу. Крім Польщі, Warmate використовують ще кілька країн НАТО.

Основні характеристики ударного дрона Warmate

Радіус застосування: до 30 км;

Тривалість польоту: 70 хв;

Максимальна швидкість: 150 км/год;

Максимальна висота польоту: 500 м;

Максимальна злітна вага: 4 кг;

Боєголовка: до 800 г;

Управління: автоматичне, можливе скасування удару оператором.

Раніше писали, що Литва закупить для ЗСУ 37 БПЛА Warmate загальною вартістю 1 млн євро. Для цього литовці запустили перед Днем Незалежності України кампанію зі збирання коштів під назвою LegionOfBoom.

Є інформація, що ЗСУ вже використала польські дрони Warmate для знищення російських військових. Як з'ясували дослідники, ударні БПЛА оснащують осколково-фугасними боєголовками, що містить 530 г гексогену та 524 г осколкового матеріалу.