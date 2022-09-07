"За Ирпень и Бучу": ВСУ получили 20 ударных дронов Warmate для уничтожения ВС РФ

БПЛА-камикадзе выслеживают цели и взрываются при столкновении. Еще 20 штук отправят на фронт до конца месяца.

Вооруженные силы Украины получили первые 20 ударных беспилотников Warmate за деньги, собранные на "Армию дронов" через monobank. Об этом 7 сентября в своем telegram-канале рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, украинцы менее, чем за неделю, перевели в "банку" (накопительный счет) в Monobank 64 млн грн. На эти деньги правительство уже приобрело 40 беспилотников "Вормейт" в рамках проекта "Армия дронов": половину из них уже отправили подразделениям ВСУ на фронт, а оставшиеся 20 обещают доставить до конца сентября.

Жители Украины получили возможность оставить на БПЛА послания для российских оккупантов, к примеру, на крыльях некоторых дронов теперь красуются надписи: "За Мариуполь и за Бучу" или "Билет на концерт Кобзона". Михаил Федоров и руководитель Monobank Олег Гороховский также оставили кое-что для ВС РФ.

"Спасибо monobank и каждому, кто присоединился к сбору. Это усиление очень важно для наших защитников", — подчеркнул глава Минцифры.

Warmate производятся польской компанией WB Electronics и принадлежит к так называемым дронам-камикадзе — они взрываются при столкновении с целью на большой скоростью. БПЛА с электродвигателем и конструкцией высокоплана предназначен для поиска и уничтожения легкой бронетехники, комплексов противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Развернуть и подготовить дрон можно всего за 10 минут, его запускают с помощью пусковой установки контейнерного типа. Помимо Польши, Warmate используют еще несколько стран НАТО.

Основные характеристики ударного дрона Warmate

Радиус применения: до 30 км;

Продолжительность полета: 70 мин.;

Максимальная скорость: 150 км/ч;

Максимальная высота полета: 500 м;

Максимальная взлетная масса: 4 кг;

Боеголовка: до 800 г;

Управление: автоматическое, возможна отмена удара оператором

Ранее писали, что Литва закупит для ВСУ 37 БПЛА Warmate общей стоимостью 1 млн евро. Для этого литовцы запустили перед Днем независимости Украины кампанию по сбору средств под названием "LegionOfBoom".

Есть информация, что ВСУ уже использовала польские дроны Warmate для уничтожения российских военных. Как выяснили исследователи, ударные БПЛА оснащают осколочно-фугасными боеголовками содержащая 530 г гексогена и 524 г осколочного материала.