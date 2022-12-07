"Взимку працюють ще краще": експерт пояснив, чому мороз не зупинить іранські дрони

Юрій Касьянов розкритикував тих експертів, які вважають, що "Шахеди" погано літатимуть через низькі температури.

Related video

Деякі військові експерти висловили думку, що бойові БПЛА іранського виробництва, які перебувають на озброєнні у ЗС РФ, не справлятимуться із завданнями через настання холодів. Однак у ніч із 6 на 7 грудня Україна була знову атакована за допомогою "Шахедів". Глава проєкту A.Drones, службовець ЗСУ Юрій Касьянов виклав свою думку щодо цього.

"Сьогодні вночі російські/іранські дрони знову атакували Україну. Хтось із "експертів" тиждень чи два тому пояснив громадськості (і високому начальству), що ці дрони в мороз не літають. І всі заспокоїлися. А вони раптом прилетіли", — написав. Юрій.

Він вважає, що морози іранським БПЛА ні до чого, тому що вони працюють завдяки двигуну внутрішнього згоряння (ДВЗ), знятому з мопедів. Саме з цієї причини в народі безпілотники, поставлені Іраном Росії, і прозвали "мопедами".

"Двигун внутрішнього згоряння в морозну погоду працює ще краще. Електроніка — теж (крім датчиків, але там вбудований підігрів). Хіба що бортовий акумулятор може "просісти", але це не страшно, якщо на борту генератор", — пояснив ситуацію Касьянов.

Раніше ми писали про те, чому російські ППО та системи радіоелектронної боротьби не змогли відстежити українські ударні дрони, які атакували військову авіабазу в місті Енгельс, а також сховище палива в Курській області. БПЛА-камікадзе змогли подолати відстань у 650 км углиб території країни-агресора та завдати ударів.

Фокус також інформував про те, чому військові безпілотники замінюють собою інші види озброєнь на кшталт мінометів, повітряних та морських суден.