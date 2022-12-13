Виснажують ППО: експерт розповів, чим дешеві дрони РФ небезпечні для України

Щоб здолати рій безпілотників, українським військам доводиться витрачати ракети, що коштують у сотні разів дорожче.

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Після тривалої перерви російські війська почали знову атакувати Україну дронами-камікадзе, щоб послабити українську систему протиповітряної оборони. Таку думку координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексій Мельник озвучив в інтерв'ю виданню "Главред".

На його думку, за наявності великої кількості дешевих дронів-камікадзе Росія могла б швидко виснажити систему ППО, оскільки під час масових атак для збиття БПЛА використовують ракети, що коштують у десятки чи сотні разів дорожче. Україна і зараз відчуває брак ракет, а в такому разі дефіцит значно збільшився б. Олексій Мельник додав, що під час роботи української ППО по дронах російські військові можуть вирахувати, де знаходяться комплекси, щоб потім їх прицільно атакувати.

Експерт назвав кілька причин, чому ЗС РФ кілька тижнів не запускала БПЛА-камікадзе на територію України. На його думку, росіяни притримали дрони до зручнішого моменту або ж чекали на нову партію з Ірану. Вони також могли налагодити виробництво іранських безпілотників у Росії, хоча невідомо, у яких масштабах. Ще однією ймовірною причиною є небезпечна погода: за низької температури і високої вологості дрони ризикують зледеніти в польоті, тому російські військові можуть чекати на більш сприятливі умови для запусків.

13 грудня ВПС України повідомили, що Росія запустила іранські дрони з Азовського моря. ЗС РФ перемістили безпілотники, щоб ЗСУ не змогли їх знищити.

Раніше керівник проєкту A.Drones і військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов заявив, що мороз не зупинить іранські дрони. За його словами, двигуни внутрішнього згоряння за низької температури працюють краще, а електроніку оснащують засобами для підігріву. Єдина проблема — швидше розряджання акумуляторів в холодну погоду, але це можна вирішити встановленням генератора.