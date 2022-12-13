Беспилотник Bayraktar AKINCI показали после модернизации: что известно (видео)

БПЛА AKINCI может атаковать цели не только, находясь в небе, но и на земле.

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Турецкая компания Baykar анонсировала выход нового ударного БПЛА AKINCI. На днях бренд опубликовал видео, где беспилотник демонстрируется во время полета.

На YouTube-канале OUTOFMIND появилось видео, где показано, на что способен боевой дрон Bayraktar AKINCI. Ролик также сопровождается комментариями, в которых раскрываются характеристики и преимущества данной модели.

Так, авторы видео заявляют, что дрон AKINCI — самая дорогая и самая "мощная" турецкая разработка за последние 50 лет. Утверждается, что беспилотник-истребитель может сбросить заряд "в любой точке мира" (вероятно, тут подразумевается высокоточность аппарата). Делается акцент и на том, что он работает на базе искусственного интеллекта, а мощный двигатель дает возможность без проблем направлять его в любые точки обострения военных конфликтов.

Вес БПЛА "Байрактар" равен 5,5 т, вес полезной нагрузки составляет 1,3 т. В движение устройство приводят два турбовинтовых двигателя мощностью 450 л.с. или 750 л.с. (зависит от конфигурации). Максимальная высота, достигнутая во время испытаний, — 13,7 км. На борту имеется радар "воздух-воздух", датчики для обхода препятствий, радар с синтезированной апертурой, благодаря которому выполняется обработка радиолокационных изображений с целью улучшения разрешения и детализации.

Недавно ударный дрон "Байрактар" совершил тестовый полет, который прошел успешно, как того и ожидали инженеры и военные. БПЛА может использоваться не только для уничтожения целей, но и для разведки, наведения на цели артиллерии, корректировки огня, оценки нанесенных или полученных повреждений.

По словам компании-производителя, дрон AKINCI может атаковать цели не только, находясь в небе, но и на земле. Он может работать синхронно с истребителями, а также будет весьма эффективным прикрытием для кораблей ВМФ.

Автор видео сообщил, что 4 страны готовы купить Bayraktar AKINCI, а с 22-мя странами ведутся переговоры. Поставки намечены на 2023 год. В 2021 году компания Baykar продала БПЛА на сумму $664 млн, утверждает автор ролика.

Ранее мы сообщали о том, что из-за санкций США Россия не сможет беспрепятственно приобретать ударные беспилотники у Ирана.