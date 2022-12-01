Турция переделывает флот для усиления знаменитых дронов Bayraktar: что известно

Анкара предпочитает беспилотники более дорогим самолетам, а потом создает легкие корабли-носители.

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Турция создает корабли-носители для флота новых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB3. Об этом стало известно изданию War on The Rocks.

Турция может стать первой страной, которая будет использовать плоскопалубные авианосцы для размещения беспилотников вместо пилотируемых самолетов. Вскоре она должна спустить на воду легкие корабли-носители нового класса, предназначенные специально для перевозки ударных дронов большой дальности. Речь идет о новой модели Bayraktar TB3, находящейся в разработке.

Армия Турции активно модернизирует военно-морской флот, все больше усиливая его беспилотными технологиями. Первый легкий носитель — десантный вертолетный корабль Anadolu был спущен на воду в мае 2019 года и сейчас проходит испытания неподалеку от Стамбула, готовясь поступить в эксплуатацию до конца 2022 года. Корабль аналогичного класса под названием Trakya запланирован, но работа над ним пока не началась — оба судна будут нести беспилотники.

Изначально Anadolu создан на базе десантного корабля Juan Carlos I, построенного испанской компанией Navantia, и предназначен для запуска американских самолетов F-35, на которые Турция потратила много ресурсов. США исключили турков из этой программы из-за покупки последними российских ЗРК С-400, поэтому Анкаре пришлось искать альтернативы. Самым лучшим вариантом турецкой верхушке показалось превращение Anadolu в авианосец для БПЛА.

Компания Baykar разрабатывает Bayraktar TB3 специально для размещения на авианосцах. Согласно планам производителей, в 2022 году беспилотник совершит свой первый полет и начнет интеграцию с кораблем Anadolu. Летательный аппарат получит складные крылья, чтобы его было удобнее размещать на корабле, а также усиленный планер и шасси для посадки на палубу.

Anadolu также оснастят спутниковыми терминалами для управления беспилотниками за пределами прямой видимости, что значительно увеличит радиус действия TB3 по сравнению с TB2. Сообщается, что TB3 cмогут летать на протяжении более 24 часов с полезной нагрузкой весом 280 кг, включающей до восьми боеприпасов с полуактивным лазерным наведением и дальностью действия до 18 километров.

Аналитики отмечают, что турецкие беспилотники, в том числе прославленные Bayraktar TB2, уязвимы для современных систем противовоздушной обороны, однако они остаются эффективной боевой силой во время конфликтов низкой интенсивности, таких как войны в Сирии и Ливии. К примеру, БПЛА обеспечат армии Турции большую дальнобойность и мобильность, поскольку перестанут зависеть от наземных пунктов базирования.

Легкие корабли-носители обладают своими недостатками, а потому не смогут обеспечить Анкаре воздушного превосходства в крупномасштабном столкновении. В то же время, усилия Турции продолжают тенденцию стран со средним уровнем дохода полагаться на беспилотную авиацию при отсутствии денег на дорогие авианосцы для самолетов.

Недавно компания Titra Teknoloji представила новейший турецкий дрон-камикадзе Deli на выставке SAHA EXPO в Стамбуле. Как рассказали разработчики, легкий БПЛА складывается за 15 минут и пролетает до 85 км. Он защищен от средств РЭБ и оснащен боеголовкой весом 3,1 кг.

Ранее писали, что в Греции создали антидроновую систему Minotaur в качестве ответа турецким БПЛА. Инженер Костас Соукос разместил на роботизированной платформе лазерную установку мощностью 300 кВт-ч, способную поражать беспилотники на лету.