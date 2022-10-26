В Турции представили новейший БПЛА-камикадзе Deli: быстрый, автономный и неуловимый

Беспиилотник разгоняется до 180 км/ч и уничтожает цели с помощью боеголовки весом 3,1 кг.

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Турецкая компания Titra Teknoloji представила новый дрон-камикадзе Deli на выставке военных технологий SAHA EXPO в Стамбуле. О характеристиках аппарата стало известно информационному агентству Anadolu.

Deli Tactical Kamikaze System ("тактическая система камикадзе Дели") является барражирующим боеприпасом в неподвижным крылом, который призван взрываться при столкновении с целью. По словам разработчиков, модульная структура позволяет легко перевозить устройство по частям и собирать всего за 15 минут. БПЛА защищен от помех, которые создают средства радиоэлектронной борьбы, поэтому может залетать в тыл противника.

[ + – ] Deli на выставке SAHA EXPO в Стамбуле Фото: Anadolu Agency

Заявленные характеристики Deli Tactical Kamikaze System

Кресерская скорость — 80 км/ч

Максимальная скосрость — 180 км/ч

Рабочая высота — от 150 м до 500 м

Максимальная высота — 3,5 км

Дальность полета — 85 км

Продолжительность полета — более 2 часов

Вес боеголовки — 3,1 кг

Генеральный директор Titra Teknoloji Давут Йылмаз рассказал журналистам, что инженеры разрабатывают Deli уже около двух лет. Сейчас начались взрывные испытания, которые должны закончиться через несколько месяцев, а до конца года компания планирует получить все необходимые сертификаты. На выставку компания привезла не рабочий прототип, а модель, опасаясь шпионажа.

[ + – ] Давут Йылмаз рядом с дроном Deli

Одним из главных преимуществ Deli Давут Йылмаз считает наличие недорогой боеголовки, разработанной TÜBİTAK SAGE. Дроны-камикадзе являются одноразовыми, поэтому чем дешевле себестоимость производства, тем выше рентабельность. Кроме того, новый БПЛА обладает высокой автономностью, которую обеспечивают специальные компьютерные алгоритмы.

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