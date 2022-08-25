БПЛА Bayraktar Akinci с украинскими двигателями — на вооружении ВС Турции (видео)

Военные Турции получили 3 беспилотника Bayraktar Akinci, оснащенных бомбами и ракетами.

Воздушные силы Турции получили от компании Baykar Makina еще три ударных дрона Bayraktar Akinci. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил об этом в Twitter 24 августа.

Теперь во флоте ВВС Турции состоят шесть БПЛА типа Akinci, оснащенных созданными в Украине турбовинтовыми двигателями АИ-450Т мощностью 750 лошадиных сил. Благодаря им дроны могут летать с крейсерской скоростью 240 км/ч, а максимальный разгон достигает 361 км/ч.

Первые три БПЛА Akinci ВС Турции передали в начале августа 2022 года. Первый испытательный полет новой модели состоялся 2 марта 2022 года, а 22 июня он установил рекорд высоты в 13,7 км. Как пишет турецкое издание Daily Sabah, 22 августа дрон Akinci поднялся в воздух с пятью разными типами боеприпасов: MAM-C, MAM-L, MAM-T, TEBER-82 и HGK-82. "MAM" — это система лазерного наведения, "С" — означает фугасный снаряд, "L" — термобарический, "Т" — дальнего радиуса действия, HGK-82 — комплекс для точного сброса бомб Mk-82.

Общие характеристики Bayraktar Akinci

Длина: 12,2 м

Размах крыльев: 20 м

Высота: 4,1 м

Максимальный взлетный вес: 5500 кг

Полезная нагрузка: 1350 кг

Максимальная длительность полета: 24 ч

Практический потолок высоты: 12 192 м

Ранее писали, что компания Baykar хочет производить в Украине истребители-самолеты Bayraktar Kizilelma. Большим преимуществом турецкий производитель считает близость украинских заводов, которые производят эффективные и надежные двигатели, хорошо зарекомендовавшие себя в случае с БПЛА Akıncı.

Позже гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар рассказал о разработке проекта нового завода в Украине. На предприятии планируют не только изготавливать летательные аппараты, но и заниматься исследователинями для создания новых технологий.