БПЛА Bayraktar Akinci з українськими двигунами — на озброєнні ЗС Туреччини (відео)

Військові Туреччини отримали 3 безпілотники Bayraktar Akinci, оснащені бомбами та ракетами.

Повітряні сили Туреччини отримали від компанії Baykar Makina ще три ударні дрони Bayraktar Akinci. Глава Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір повідомив про це у Twitter 24 серпня.

Наразі у флоті ВПС Туреччини перебувають шість БПЛА типу Akinci, оснащених створеними в Україні турбогвинтовими двигунами АІ-450Т потужністю 750 кінських сил. Завдяки їм дрони можуть літати з крейсерською швидкістю 240 км/год, а максимальний розгін сягає 361 км/год.

Перші три БПЛА Akinci ЗС Туреччини передали на початку серпня 2022 року. Перший випробувальний політ нової моделі відбувся 2 березня 2022, а 22 червня він встановив рекорд висоти в 13,7 км. Як пише турецьке видання Daily Sabah, 22 серпня дрон Akinci піднявся у повітря з п'ятьма різними типами боєприпасів: MAM-C, MAM-L, MAM-T, TEBER-82 та HGK-82. "MAM" — це система лазерного наведення, "С" — означає фугасний снаряд, "L" — термобаричний, "Т" — далекого радіусу дії, HGK-82 — комплекс для точного скидання бомб Mk-82.

Загальні характеристики Bayraktar Akinci

Довжина: 12,2 м

Розмах крил: 20 м

Висота: 4,1 м

Максимальна злітна вага: 5 500 кг

Корисне навантаження: 1 350 кг

Максимальна тривалість польоту: 24 год

Практична стеля висоти: 12 192 м

Раніше писали, що компанія Baykar хоче виробляти в Україні винищувачі-літаки Bayraktar Kizilelma. Великою перевагою турецький виробник вважає близькість українських заводів, які виробляють ефективні та надійні двигуни, які добре зарекомендували себе у випадку з БПЛА Akıncı.

Пізніше гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар розповів про розробку проєкту нового заводу в Україні. На підприємстві планують не лише виготовляти літальні апарати, а й займатися дослідниками для створення нових технологій.