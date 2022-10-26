У Туреччині представили найновіший БПЛА-камікадзе Deli: швидкий, автономний і невловимий
Безпилотник розганяється до 180 км/год і знищує цілі за допомогою боєголовки вагою 3,1 кг.
Турецька компанія Titra Teknoloji представила новий дрон-камікадзе Deli на виставці військових технологій SAHA EXPO у Стамбулі. Про характеристики апарату стало відомо інформаційному агентству Anadolu.
Deli Tactical Kamikaze System ("тактична система камікадзе Делі") є баражувальним боєприпасом з нерухомим крилом, який покликаний вибухати під час зіткнення з ціллю. За словами розробників, модульна структура дозволяє легко перевозити пристрій частинами і збирати всього за 15 хвилин. БПЛА захищений від перешкод, які створюють засоби радіоелектронної боротьби, тому може залітати в тил супротивника.
Заявлені характеристики Deli Tactical Kamikaze System
- крейсерська швидкість — 80 км/год;
- максимальна швидкість — 180 км/год;
- робоча висота — від 150 м до 500 м;
- максимальна висота — 3,5 км;
- дальність польоту — 85 км;
- тривалість польоту — понад 2 години;
- вага боєголовки — 3,1 кг.
Генеральний директор Titra Teknoloji Давут Йилмаз розповів журналістам, що інженери розробляють Deli вже майже два роки. Наразі почалися вибухові випробування, які мають закінчитися за кілька місяців, а до кінця року компанія планує отримати всі необхідні сертифікати. На виставку компанія привезла не робочий зразок, а модель, побоюючись шпигунства.
Однією з головних переваг Deli Давут Йилмаз вважає наявність недорогої боєголовки, розробленої TÜBİTAK SAGE. Дрони-камікадзе є одноразовими, тому чим дешевша собівартість виробництва, тим вища рентабельність. Крім того, новий БПЛА має високу автономність, яку забезпечують спеціальні комп'ютерні алгоритми.
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