У Туреччині представили найновіший БПЛА-камікадзе Deli: швидкий, автономний і невловимий

Безпилотник розганяється до 180 км/год і знищує цілі за допомогою боєголовки вагою 3,1 кг.

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Турецька компанія Titra Teknoloji представила новий дрон-камікадзе Deli на виставці військових технологій SAHA EXPO у Стамбулі. Про характеристики апарату стало відомо інформаційному агентству Anadolu.

Deli Tactical Kamikaze System ("тактична система камікадзе Делі") є баражувальним боєприпасом з нерухомим крилом, який покликаний вибухати під час зіткнення з ціллю. За словами розробників, модульна структура дозволяє легко перевозити пристрій частинами і збирати всього за 15 хвилин. БПЛА захищений від перешкод, які створюють засоби радіоелектронної боротьби, тому може залітати в тил супротивника.

[ + – ] Deli на виставці SAHA EXPO у Стамбулі Фото: Anadolu Agency

Заявлені характеристики Deli Tactical Kamikaze System

крейсерська швидкість — 80 км/год;

максимальна швидкість — 180 км/год;

робоча висота — від 150 м до 500 м;

максимальна висота — 3,5 км;

дальність польоту — 85 км;

тривалість польоту — понад 2 години;

вага боєголовки — 3,1 кг.

Генеральний директор Titra Teknoloji Давут Йилмаз розповів журналістам, що інженери розробляють Deli вже майже два роки. Наразі почалися вибухові випробування, які мають закінчитися за кілька місяців, а до кінця року компанія планує отримати всі необхідні сертифікати. На виставку компанія привезла не робочий зразок, а модель, побоюючись шпигунства.

[ + – ] Давут Йилмаз поруч із дроном Deli

Однією з головних переваг Deli Давут Йилмаз вважає наявність недорогої боєголовки, розробленої TÜBİTAK SAGE. Дрони-камікадзе є одноразовими, тому чим дешевша собівартість виробництва, тим вища рентабельність. Крім того, новий БПЛА має високу автономність, яку забезпечують спеціальні комп'ютерні алгоритми.

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