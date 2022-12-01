Туреччина переробляє флот для посилення знаменитих дронів Bayraktar: що відомо

Анкара віддає перевагу безпілотникам дорожчим літакам, а потім створює легкі кораблі-носії.

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Туреччина створює кораблі-носія для флоту нових безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB3. Про це стало відомо виданню War on The Rocks.

Туреччина може стати першою країною, яка використовуватиме плоскопалубні авіаносці для розміщення безпілотників замість пілотованих літаків. Незабаром вона повинна спустити на воду легкі кораблі-носії нового класу, призначені спеціально для перевезення ударних дронів великої дальності. Йдеться про нову модель Bayraktar TB3, яка знаходиться у розробці.

Армія Туреччини активно модернізує військово-морський флот, дедалі більше посилюючи його безпілотними технологіями. Перший легкий носій — десантний вертолітний корабель Anadolu був спущений на воду в травні 2019 року і зараз проходить випробування неподалік Стамбула, готуючись вступити в експлуатацію до кінця 2022 року. Корабель аналогічного класу під назвою Trakya запланований, але робота над ним поки не розпочалася — обидва судна нестимуть безпілотники.

Спершу Anadolu було створено на базі десантного корабля Juan Carlos I, збудованого іспанською компанією Navantia, і призначено для запуску американських літаків F-35, на які Туреччина витратила багато ресурсів. США виключили турків із цієї програми через купівлю останніми російських ЗРК С-400, тому Анкарі довелося шукати альтернативи. Найкращим варіантом турецькій верхівці здалося перетворення Anadolu на авіаносець для БПЛА.

Компанія Baykar розробляє Bayraktar TB3 спеціально для розміщення на авіаносцях. Згідно з планами виробників, у 2022 році безпілотник здійснить свій перший політ і почне інтеграцію з кораблем Anadolu. Літальний апарат отримає складні крила, щоб його було зручніше розміщувати на кораблі, а також посилений планер і шасі для посадки на палубу.

Anadolu також оснастять супутниковими терміналами для керування безпілотниками за межами прямої видимості, що значно збільшить радіус дії TB3 порівняно з TB2. Повідомляється, що TB3 зможуть літати протягом понад 24 годин із корисним навантаженням вагою 280 кг, що враховує до восьми боєприпасів із напівактивним лазерним наведенням і дальністю дії до 18 кілометрів.

Аналітики зазначають, що турецькі безпілотники, зокрема прославлені Bayraktar TB2, є вразливими для сучасних систем протиповітряної оборони, проте вони залишаються ефективною бойовою силою під час конфліктів низької інтенсивності, таких як війни у Сирії та Лівії. Наприклад, БПЛА забезпечать армії Туреччини велику далекобійність і мобільність, оскільки перестануть залежати від наземних пунктів базування.

Легкі кораблі-носії мають свої недоліки, а тому не зможуть забезпечити Анкарі повітряної переваги у великомасштабному зіткненні. Водночас зусилля Туреччини продовжують тенденцію країн із середнім рівнем доходу покладатися на безпілотну авіацію за відсутності грошей на дорогі авіаносці для літаків.

Нещодавно компанія Titra Teknoloji представила найновіший турецький дрон-камікадзе Deli на виставці SAHA EXPO у Стамбулі. Як розповіли розробники, легка БПЛА складається за 15 хвилин і пролітає до 85 км. Він захищений від засобів РЕБ та оснащений боєголовкою вагою 3,1 кг.

Раніше писали, що в Греції створили антидронову систему Minotaur як відповідь турецьким БПЛА. Інженер Костас Соукос розмістив на роботизованій платформі лазерну установку потужністю 300 кВт-год, здатну вражати безпілотники на льоту.