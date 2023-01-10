России приходится дорабатывать иранские дроны-камикадзе перед запуском, — эксперт

Иранские беспилотники изначально не приспособлены для зимних полетов, поэтому россияне стали использовать их реже.

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Российским инженерам приходится модифицировать дроны-камикадзе, полученные от Ирана, перед применением на войне в Украине. Об этом в интервью агентству "УНІАН" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

После Нового года Россия продолжила запускать дроны Shahed по критической инфраструктуре Украины. В первые дни января погода выдалась теплой, в Киеве температура поднималась до +15 градусов, и это сыграло на руку оккупантам, поскольку в таких условиях иранские БПЛА работают эффективнее. Как объяснил эксперт, топливная система Shahed уязвима перед морозом.

"При -10 и -15 он может использоваться только после того, как пройдет соответствующая доработка уже в самой России. То есть они получают партию и дорабатывают", — заявил Александр Коваленко.

Он добавил, что помимо топливной системы россияне могут модифицировать систему наведения, добавляя поддержку ГЛОНАСС, чтобы дроны били дальше и точнее. Работа занимает немало времени, поэтому в декабре Shahed применялись реже и с другими промежутками.

Александр Коваленко подтвердил информацию, что российские войска используют Shahed не только для разрушения энергетической инфраструктуры, но и для истощения украинской системы ПВО. В первую очередь, они нацеливаются на эшелон ближнего радиуса действия — такие комплексы лучше всего сбивают дроны-камикадзе. Когда же они не справляются, то подключается эшелон среднего радиуса действия.

Ранее украинский эксперт Валерий Яковенко рассказал о слабых местах иранских дронов. ПО его словам, Россия пытается устранить недостатки Shahed, в том числе переохлаждение электроники. Для этого они могли добавить изоляцию и технологию подогрева аккумуляторов.

9 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне начнут собирать дроны Shahed на заводе в Тольятти. Как предполагают украинские разведчики, вскоре производство беспилотников могут наладить и в других городах России.