Німеччина веде переговори зі Швецією щодо постачання систем ППО Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, системи ППО планують передати Україні в межах нового пакета військової допомоги. Ймовірно, Німеччина може передати нам ще три системи IRIS-T.

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Швеція та Німеччина ведуть переговори про новий пакет військової допомоги Україні, в межах якого Стокгольм передасть українським військовим ракети та пускові установки для німецької системи IRIS-T. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Німеччина звернулася до Швеції із проханням надати пускові установки для протиракетної системи, сумісної з IRIS-T. За словами людей, знайомих із цим питанням, переговори між країнами дозволять отримати більше боєприпасів, які можна використати для німецьких систем IRIS-T, відправлених до України.

Джерела видання повідомляють, що Німеччина дотримується свого плану надсилання ще трьох додаткових систем IRIS-T цього року після того, як першу відправили в жовтні.

Представники міністерства оборони Швеції та міністерства оборони Німеччини відмовилися від коментарів.

Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй Robotsystem 98, яка працює на броньованих гусеничних машинах шведського виробництва. У листопаді уряд скандинавської країни оголосив, що поставить Україні систему ППО, не уточнивши її.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 2 лютого аташе з оборонних питань Міноборони України повідомив, що українські військові, які навчаються використати ЗРК Patriot у США, випереджають графіки навчання і так складені за прискореною програмою.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 2 лютого міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що майбутній пакет військової допомоги Україні, ймовірно, буде включати зброю захисту від російських ракетних атак.