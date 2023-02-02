Захист від ракетних атак: у Міноборони Італії розповіли про новий пакет військової допомоги Україні

За словами Кросетто, всі постачання ППО до України Італія погоджуватиме з Францією. Новий пакет військової допомоги від Риму буде вже 6-м.

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Майбутній пакет військової допомоги Італії Україні, ймовірно, включатиме зброю захисту від російських ракетних атак. Про це заявив міністр оборони країни Гвідо Кросетто журналістам CNN.

Повідомляється, що Крозетто наголосив, що Італія й надалі збирається поповнювати запити озброєння України. Проте подробиці розкривати відмовився. Щоправда, за його словами, будь-які постачання ППО Києву Італія погоджуватиме з Францією.

Видання пише, що італійський уряд працює над уже 6-м пакетом військової підтримки України.

За словами журналістів, на сьогодні Італія затвердила 5 пакетів військової підтримки для оборони України, включаючи як летальне, так і нелетальне обладнання. Крім того, Італія вносить близько 390 мільйонів євро на заходи допомоги на користь України, передбачені Європейським фондом світу, на загальну суму 3 мільярди євро.

Раніше Фокус писав, що Франція та Італія фіналізують узгодження технічних деталей щодо постачання Україні сучасних ЗРК та 700 ракет, які перехоплюють цілі на відстані до 100 км. Дві країни мають на озброєнні 60 комплексів.

Також повідомляється, що Німеччина хоче швидко замінити танки, призначені Україні. Глава міноборони ФРН сказав, що танки Leopard можуть відіграти важливу роль у боротьбі українців проти агресії Росії.

Ще нагадаємо, що Іспанія відправить в Україну 20 бронетранспортерів M-113. За словами міністра оборони Роблес, бронетранспортери відправлять до України вже наступного понеділка з Латвії.