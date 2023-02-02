Защита от ракетных атак: в Минобороны Италии рассказали о новом пакете военной помощи Украине

По словам Кросетто, все поставки ПВО в Украину Италия будет согласовывать с Францией. Новый пакет военной помощи от Рима будет уже 6-м по счету.

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Предстоящий пакет военной помощи Италии Украине, вероятно, будет включать оружие защиты от российских ракетных атак. Об этом заявил министр обороны страны Гвидо Кросетто журналистам CNN.

Сообщается, что Крозетто подчеркнул, что Италия и дальше собирается пополнять запросы вооружения Украины. Однако подробности раскрывать отказался. Правда, по его словам, любые поставки ПВО Киеву Италия будет согласовывать с Францией.

Издание пишет, что итальянское правительство работает над уже 6-м пакетом военной поддержки Украине.

По словам журналистов, на сегодняшний день Италия утвердила 5 пакетов военной поддержки для обороны Украины, включая как летальное, так и нелетальное оборудование. Кроме того, Италия вносит около 390 миллионов евро на меры помощи в пользу Украины, предусмотренные Европейским фондом мира, на общую сумму 3 миллиарда евро.

Ранее Фокус писал, что Франция и Италия финализируют согласование технических деталей по поставкам Украине современных ЗРК и 700 ракет, которые перехватывают цели на расстоянии до 100 км. Две страны имеют на вооружении 60 таких комплексов.

Также сообщается, что Германия хочет быстро заменить танки, предназначенные Украине. Глава минобороны ФРГ сказал, что танки Leopard могут сыграть важную роль в борьбе украинцев против агрессии России.

Еще напомним, что Испания отправит в Украину 20 бронетранспортеров M-113. По словам министра обороны Роблес, бронетранспортеры отправят в Украину уже в следующий понедельник из Латвии.