"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен", — Ермак (обновлено)

В Офисе президента Украины намекнули на получение очередной партии оружия из-за границы для уничтожения российских оккупантов.

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Украина вскоре получит еще одну партию военной помощи, которая необходима для победы в войне против России. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом?", — написал он.

Больше подробностей по поставкам вооружения Украине он не сообщил.

ОБНОВЛЕНО в 16.25. Позже глава Офиса президента подкорректировал свою публикацию, добавив слово "похоже".

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решен", — написал он.

Ранее Фокус сообщал, что Швеция передаст Украине военное оборудование, без которого шведские ВС могут обойтись. В пакет войдут боевые машины Combat Vehicle 90 и легкое противотанковое оружие Robot 57 (NLAW). 8 февраля Парламент Швеции принял решение о бесплатной передаче Украине военной помощи на $406 млн. Согласно сообщению пресс-службы Риксдага, пакет, который оценили в 4,3 млрд шведских крон, войдет противотанковое оружие, оборудование для разминирования, легкое противотанковое оружие Robot 57 (NLAW) и прочее.

8 февраля также президент Владимир Зеленский заявил, что согласовал с Великобританией новый пакет военной помощи для Украины. В него войдет дальнобойное оружие.

В конце января Норвегия заявила, что может передать Украине 8 немецких танков Leopard 2 A5. Об этом сообщило норвежское издание Dagens Næringsliv. Всего на вооружении страны 36 таких танков. В 2022 году военные чиновники Норвегии вели переговоры о возможной замене этих танков на корейские K2.