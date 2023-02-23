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Военный Фокус Российско-украинская война

Могилы утопают в грязи: в Краснодарском крае РФ увеличилось кладбище для ЧВК "Вагнер" (видео)

Кладбище «вагнеровцев», Станица Бакинская, кладбище Станица Бакинская, краснодар, краснодарский край база вагнера
Фото: Скриншот

Только за февраль кладбище в Станице Бакинской пополнилось 90 захоронениями. Большинство могил не ухожены — между ними стоят большие лужи, на некоторых вместо крестов вкопаны столбы.

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В Станице Бакинской под российским городом Краснодар увеличивается кладбище наемников из российской ЧВК "Вагнер", ликвидированных в Украине. Видео с места событий 23 февраля показало российское медиа SOTA.

По данным журналистов, с начала февраля этого года на кладбище стало на 90 могил больше, которые утопают в грязи. Очевидцы отметили, что могилы неухоженные, на некоторых вместо деревянных крестов вкопаны столбы.

На кадрах видны ровные ряды могил с венками, между которыми видны большие лужи. По состоянию кладбища можно предположить, что туда мало кто приходит.

"Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность отечеству и присяге", – приводит издание поздравление президента РФ Владимира Путина с 23 февраля.

Кладбище "вагнеровцев" в Станице Бакинской — что о нем известно?

О появлении кладбища для наемников из ЧВК "Вагнер" стало известно в конце декабря этого года. Основатель ЧВК Евгений Пригожин тогда говорил о 93 свежих могилах. Кладбище находится возле города Горячий Ключ, там установили памятники "вагнеровцам" и построили часовню.

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По состоянию на 24 января на кладбище нашли около 170 могил

По состоянию на 24 января там было уже около 170 могил. Местные жители уверены, что число ликвидированных наемников может быть в несколько раз больше, ведь многих боевиков кремировали.

The New York Times писала, что данный факт говорит о колоссальных потерях в рядах армии РФ.

Офицер ВКС России в отставке Виталий Вотановский говорил, что безымянные могилы, в которых хоронят завербованных заключенных, находятся рядом с базой подготовки личного состава ЧВК "Вагнер".

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Безымянные могилы находятся рядом с базой подготовки личного состава ЧВК "Вагнер"

Издание "Север.Реалии" писало, что самому молодому похороненному наемнику Вадиму Анчикову было 18 лет. Возраст большинства ликвидированных "вагнеровцев" – от 35 до 50 лет.

Среди погибших заключенных, по данным журналистов, много выходцев из Санкт-Петербурга. Они получили сроки по тяжелым статьям — убийства, покушение на убийство нескольких человек, тяжкие телесные повреждения и разбои.

В Станице Бакинской похоронен 47-летний Филарет Гамуряк. Выборгский суд Ленинградской области приговорил его к 10 годам колонии строгого режима по трем статьям. В судебном акте говорится, что он убил свою собутыльницу — нанес ей десять ударов ножом.

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В Станице Бакинской похоронен 47-летний Филарет Гамуряк

А похороненный 25-летний житель Петербурга Вячеслав Кочас был приговорен к 18 годам заключения за разбой, убийство с особой жестокостью, покушение и поджог места преступления. Вместе с дядей он избил бывшего сожителя матери и его родственницу, а затем поджег их заживо.

Напомним, что 22 февраля Пригожин жаловался, что его наемникам погибают в Украине от "снарядного голода". В качестве доказательств он показал тела ликвидированных наемников.

Глава правозащитного проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин в интервью британскому таблоиду The Sun говорил о возможной ликвидации Евгения Пригожина. По его сведениям, основатель ЧВК участвовал в антипутинском заговоре.