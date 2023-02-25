У Москві затримали десятки підлітків із "ПВК Редан", які влаштували масові бійки (відео)

Молоді люди стверджують, що не мають стосунку до військової компанії, а стиль перейняли з популярного аніме.

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У Москві російська поліція масово затримує підлітків із нової групи "ПВК Редан". Подробиці повідомляє Telegram-канал Baza.

"ПВК Редан" проти "цб не мит"

Правоохоронці затримують молодих людей після бійок у торгових центрах "Авиапарк" і "Маркос-Молл", учасниками яких стали послідовники молодіжної субкультури під назвою "ПВК Редан". Їхніми атрибутами стали зображення павука із цифрою "4", а також довге волосся. ЗМІ повідомляє, що поліцейським наказали затримувати всіх людей із такими прикметами.

Рух "ПВК Редан" сягає корінням японського аніме "Hunter x Hunter", де діє злочинна організація "Геней Редан", також звана "Павуком" або "Примарною трупою". Її символом є павук із цифрою "4". Представники субкультури називають себе неформалами, виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Вони кажуть, що не асоціюють себе з приватною військовою компанією, а називаються так лише "жартома".

За даними Baza, 19 лютого у фудкорті "Авиапарка" стався конфлікт між "ПВК Редан" та іншими молодими людьми нібито через стільці. За даними сайту "Москва онлайн", друга група називається "цб не мит" — вона заявляє, що займається "антипропагандою", а фактично заважає підліткам збиратися на Цвітному бульварі та в Китай-городі.

Охорона не впоралася: втрутилася поліція

Відбулася сутичка, після якої учасники конфлікту призначили нову зустріч. Наступного дня в "Авиапарке" зібралися сотні людей, які влаштували масову бійку. Поліцейські почали розганяти тих, хто б'ється, тільки ввечері 24 лютого в ТЦ правоохоронці затримали 30 осіб. Підлітків це не зупинило, і вони домовилися зустрітися вже в "Маркос-Молле". Там відбулася ще одна велика сутичка, за підсумками якої правоохоронці затримали ще близько 20 осіб, більшість із них — школярі віком 15 років.

Як пише "Москва онлайн", голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив розібратися в події. У пресрелізі наголошується, що охорона торгових центрів ніяк не відреагувала на масові бійки та не спробувала їх припинити. Наразі поліція чергує біля метро та всередині торгових центрів.

Раніше стало відомо, що в Росії створюють нову ПВК під назвою "Яструб". За даними Генштабу ЗСУ, таким чином ФСБ і Міноборони Росії намагається знизити популярність "ПВК Вагнер".

14 лютого українські та російські футболісти влаштували бійку в Туреччині. Гравці закарпатського клубу "Минай" зіткнулися з колегами з ярославського "Шинника", які мешкають із ними в одному готелі.