В Москве "при странных обстоятельства" умер теневой банкир и экс-советник Кадырова, — росСМИ

По информации журналистов, Петр Чувилин был посвящен в то, где прячут теневые капиталы руководители Чечни и высокопоставленные российские силовики. Что-то из этих сведений он сообщил следователям.

Related video

Вечером в среду, 1 марта, в Москве при до конца не выясненных обстоятельствах умер банкир Петр Чувилин, в прошлом также советник главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

По информации авторов поста, Чувилин был посвящен в то, где прячут теневые капиталы руководители Чечни и высокопоставленные российские силовики, кое-что он успел сообщить следователям.

Он считался крупнейшим теневым банкиром и был свидетелем во время слушаний по резонансным делам о взятках и отмывании средств.

По данным "РБК", мужчина находился на лечении в московской частной клинике и длительное время болел, вследствие чего у него развился сепсис.

[ + – ] Петр Чувилин

Банкир занимал должность вице-президента российского "Инкредбанка", а также был совладельцем "Столичного торгового банка". В 2014 году он обвинялся в мошенничестве и был осужден на четыре года колонии.

После приговора Чувилин как свидетель участвовал в разбирательстве в отношении экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, при обыске в квартире которого обнаружились 8,5 млрд в рублевом эквиваленте. В 2018 году Чувилин освободился условно-досрочно.

Напомним, что руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров осудил Сталина за расправу над чеченским народом 79-летней давности, а также вспомнил об Украине.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным СМИ, Путин хочет ликвидировать Пригожина, который планировал заговор с Кадыровым. По сведениям основателя проекта "Гулагу.нет" Владимира Осечкина, основатель ЧВК "Вагнера" намеревался взять под контроль ФСБ, чтобы уничтожить личное уголовное дело 80-х годов, поскольку без этого у него якобы нет политического будущего в РФ.