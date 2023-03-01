У Москві "за дивних обставин" помер тіньовий банкір та ексрадник Кадирова, — росЗМІ

За інформацією журналістів, Петро Чувілін був обізнаний у тому, де ховають тіньові капітали керівники Чечні та високопоставлені російські силовики. Щось із цих відомостей він повідомив слідчим.

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Увечері в середу, 1 березня, у Москві за до кінця не з'ясованих обставин помер банкір Петро Чувілін, у минулому також радник голови Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

За інформацією авторів поста, Чувілін був ознайомлений із тим, де ховають тіньові капітали керівники Чечні та високопосадовці російських силовиків, дещо він встиг повідомити слідчим.

Його вважали найбільшим тіньовим банкіром і він був свідком під час слухань у резонансних справах про хабарі та відмивання коштів.

За даними "РБК", чоловік перебував на лікуванні в московській приватній клініці та тривалий час хворів, унаслідок чого у нього розвинувся сепсис.

[ + – ] Петро Чувілін

Банкір обіймав посаду віцепрезидента російського Інкредбанку, а також був співвласником Столичного торгового банку. У 2014 році він звинувачувався у шахрайстві та був засуджений до чотирьох років колонії.

Після вироку Чувілін як свідок брав участь у розгляді щодо експолковника МВС Дмитра Захарченка, під час обшуку в квартирі якого виявилося 8,5 млрд у рублевому еквіваленті. У 2018 році Чувілін звільнився умовно-достроково.

Нагадаємо, що керівник Чеченської республіки Рамзан Кадиров засудив Сталіна за розправу над чеченським народом 79-річної давнини, а також згадав про Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними ЗМІ, Путін хоче ліквідувати Пригожина, який планував змову з Кадировим. За даними засновника проєкту "Гулагу.нет" Володимира Осєчкіна, засновник ПВК "Вагнер" мав намір взяти під контроль ФСБ, щоб знищити особисту кримінальну справу 80-х років, оскільки без цього він нібито не має політичного майбутнього в РФ.