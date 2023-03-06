"Расстрелянный маршрут": полиция установила виновных в убийстве гражданских в Киевской области (видео)

Правоохранители сообщили, что за 5 и 6 марта 2022 года российские военные расстреляли 10 гражданских автомобилей. В те дни погибли 9 украинцев.

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Полицейские установили хронологию событий расстрела гражданского населения в Киевской области 5 и 6 марта 2022 года и сообщили о подозрениях оккупантам. В результате обстрела гражданских машин российскими армейцами в Киевской области погибли 9 человек, еще 12 получили ранения. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Следователи полиции установили троих военных ВС РФ, причастных к расстрелу колонны гражданских автомобилей на выезде из города Ирпень Киевской области. О подозрении сообщили командиру разведывательной роты 173-го отдельного разведывательного батальона и двум военнослужащим 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

[ + – ] Подозреваемый в причастности к расстрелу гражданских автомобилей в Ирпене оккупант Фото: Нацполиция [ + – ] Подозреваемый в причастности к расстрелу гражданских автомобилей в Ирпене оккупант Фото: Нацполиция [ + – ] Подозреваемый в причастности к расстрелу гражданских автомобилей в Ирпене оккупант Фото: Нацполиция [ + – ] Подозреваемый в причастности к расстрелу гражданских автомобилей в Ирпене оккупант Фото: Нацполиция

"Зверства и издевательства оккупантов над гражданскими уже никого не удивляют. Но то, что они делали с людьми, никогда никого не оставит равнодушным. И основная задача стражей порядка — идентифицировать военных преступников и привлечь их к ответственности как в украинских, так и в международных судах", — заявили в Нацполиции.

Кроме того, полицейские идентифицировали еще 20 окупантов, относительно причастности и преступлений которых сейчас собирают доказательную базу. Впоследствии им также объявят о подозрениях.

"За убийства, изнасилования, пытки и мародерство им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — рассказали в пресс-службе.

Хронология событий

По словам старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Ивана Дулкая, 5 марта прошлого года захватчики пытались штурмовать город Ирпень в Киевской области по нескольким направлениям. Первый батальон 137-го полка 106-й дивизии через лес вышел в микрорайон Стоянка-2 и направлялся к Романовскому мосту.

На улице Независимости российские военные начали расстреливать автомобили местных. Сначала открыли огонь по машине "Рено Трафик", в которой находились два человека. Пассажир авто погиб на месте, а у водителя были ранены руки. Затем захватчики расстреляли авто "Рено Мастер", в котором местный житель пытался вывезти своих пожилых родителей.

"Они проезжали у здания детского сада номер 12 и остановились, когда увидели российскую военную технику. Российские войска из бронетранспортеров открыли по ним огонь. 65-летний отец погиб на месте, а мать получила ранения", — сообщил Дулкай.

В тот же день, по словам следователя, российские военные 173 отдельного разведывательного батальона и 137 гвардейского парашютно-десантного полка заняли блокпост на улице Олега Кошевого. Эта дорога была единственной возможной для эвакуации из города.

Первыми в засаду окупантов попали местные на "Мерседесе" и "Хюндай Сонате": в первой машине оба человека погибли на месте, человек со второй получил ранения. Также следователь рассказал о пытках над местным жителем. Из охранника одного из домов русские военные пытались выбить то, чего он не знал.

"Военные РФ выбивали из мужа информацию, которой тот не владел, затем увезли его в захваченное ранее здание, связали, допрашивали, избивали. Не получив желаемого результата, применили к нему пытки: подвесили за ногу на веревке и удерживали в таком положении свыше 10 часов, поэтому мужчина получил серьезные травмы", — рассказал Дулкай.

[ + – ] Видео Нацполиции о расстреле гражданских машин оккупантами в Ирпене

Утром 6 марта оккупанты открыли огонь по машине "Джип Патриот" из автоматического оружия. Машина заглохла, и русские военные увели всех на допрос. Как установили полицейские, именно тогда, в 7:30, оккупанты начали расстрел целой колонны авто на выезде из города.

Местные собрали 12 автомобилей для эвакуации и собирали желающих, кто не имел "колес". Машины обозначили листами с надписями "Дети" и "Эвакуация".

"Первым в колонне двигался автомобиль "Ауди А5", в котором находился водитель и семья с полуторагодовалым ребенком. В автомобиль прилетела граната, от чего правая передняя часть взорвалась. Водитель погиб на месте. А пассажир еще долгое время лежал на земле и умирал от полученных ранений. Женщине с ребенком удалось выжить и не получить серьезные травмы", — сообщил следователь.

За "Ауди" ехали еще четыре автомобиля, которые под огнем окупантов наезжали на препятствия и оказывались в ловушке. Второй и третьей в колонне были машины супругов: муж и жена разделились, чтобы помочь уехать большему количеству людей. В "БМВ" с мужчиной за рулем находились двое детей и 59-летняя женщина. Пожилая жительница погибла на месте от ранения в сердце.

Муж вышел из машины с поднятыми руками и просил подойти к машине своей любимой. оккупанты приказали лечь на землю и отдать мобильный телефон, направив на него оружие. В "Хонде" погибла его жена и получили серьезные ранения трое пассажиров.

[ + – ] Расстрелянный оккупантами в Киевской области гражданский автомобиль Фото: Нацполиция [ + – ] Расстрелянный оккупантами в Киевской области гражданский автомобиль Фото: Нацполиция [ + – ] Расстрелянный оккупантами в Киевской области гражданский автомобиль Фото: Нацполиция [ + – ] Расстрелянный оккупантами в Киевской области гражданский автомобиль Фото: Нацполиция [ + – ] Расстрелянный оккупантами на Киевщине гражданский автомобиль Фото: Нацполиция [ + – ] Расстрелянный оккупантами на Киевщине гражданский автомобиль Фото: Нацполиция [ + – ] Расстрелянный оккупантами в Киевской области гражданский автомобиль Фото: Нацполиция [ + – ] Расстрелянный оккупантами в Киевской области гражданский автомобиль Фото: Нацполиция [ + – ] Расстрелянный оккупантами в Киевской области гражданский автомобиль Фото: Нацполиция [ + – ] Расстрелянный оккупантами в Киевской области гражданский автомобиль Фото: Нацполиция

Четвертым в колонне двигался "Рено Сандеро", в котором находились пять человек. Они были родственниками пассажиров из второго и третьего автомобилей. В результате обстрела оккупантами, по данным полиции, в том "Рено" погибла 60-летняя женщина, двое мужчин были ранены.

"Когда выстрелы немного стихли, я подняла голову посмотреть обратно на маму и увидела, что она вся в крови… Нам крикнули выходить с поднятыми руками и ложиться на землю. Еще из предыдущей машины, из "Хонды", вышел брат моего мужа. У него пуля попала прямо у глаза, он кричал им: "Что вы делаете?" Один из россиян крикнул на него: "Не кричи, ты меня бесишь, я тебя сейчас застрелю", — вспоминает пассажирка четвертого автомобиля Людмила.

В пятом авто, также "Джип Патриот", пытались уехать супруги с двумя детьми. Несмотря на приклеенные листы со всех сторон с надписью "Дети", машину также обстреляли. Ранения получили все кроме годовалого ребенка, которого женщина прикрыла собой.

"После расстрела транспортных средств российские военные вывели из автомобилей всех, кто мог самостоятельно идти, и отвели в захваченный дом, где удерживали несколько часов. Через некоторое время оккупанты решили отпустить оставшихся в живых людей, но при этом они не позволили забрать тяжелораненых, которые лежали на земле и медленно умирали. Как и не позволили унести тела погибших… Другим автомобилям, двигавшимся в колонне, удалось остановиться вовремя, развернуться и спастись от российского огня", — рассказал следователь.

Напомним, сегодня, 6 марта блоггер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео расстрела военнопленного оккупантами. Украинец сказал "Слава Украине", за что военный РФ открыл по нему огонь. В офисе президента прокомментировали убийство украинского защитника. "В России культивируются военные преступления. И они оправдываются пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство военнопленного — еще один пример этого", — сказал глава ОП Андрей Ермак.

Ранее, 3 марта, сотрудники киберполиции разоблачили преступную группу, принимавшую кредиты на пропавших без вести и пленных военных. Злоумышленники получали данные о мобильных номерах украинских защитников, с которыми нет связи, и использовали их банковские карты для заработка. На защитников Украины оформляли кредитные счета, а также наличные на карточках деньги переводили себе. Организатору группировки грозит до 8 лет за решеткой.