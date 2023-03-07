Розстріл українського полоненого за слова "Слава Україні": у ЗСУ розкрили ім'я вбитого бійця

За попередніми даними, це був військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади. У Генштабі пообіцяли, що смерть українського воїна не залишиться безкарною.

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У Збройних силах України назвали ім'я військовополоненого, якого розстріляли російські солдати за фразу "Слава Україні". За попередніми даними, це був військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Шадура Тимофія Миколайовича. Про це розповіли в пресслужбі бригади.

Повідомляється, що боєць ЗСУ вважається зниклим безвісти з 3 лютого після боїв у районі Бахмута Донецької області.

Наразі тіло загиблого військового перебуває на окупованій території. Остаточне підтвердження його особи буде встановлено після того, як його повернуть на підконтрольну частину України та проведуть експертизи.

"Командування 30-ї окремої механізованої бригади й побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним і близьким. Помста буде невідворотною", — сказано в повідомленні.

Водночас у Генштабі ЗСУ заявили, що розстріл беззбройного військовополоненого — цинічна та зухвала зневага Норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни.

"Так роблять нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре показали, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців", — вважають у командуванні.

У відомстві також сказали, що смерть українського воїна не залишиться безкарною.

"Але ми зробимо це законним і справедливим способом — на полі бою, у суді чи в міжнародному трибуналі. З холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов'язково помстимося за кожного", — пообіцяли в Генштабі.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що російські військові зняли на відео, як розстріляли українського військовополоненого за слова "Слава Україні". За словами голови ОП Єрмака, це приклад "національної нікчемності й слабкості" росіян. У Зеленського пообіцяли, що військові, причетні до цього, будуть покарані.

7 березня журналістка Софія Кочмар-Тимошенко розповіла, що знайшла сестру загиблого, але не стала розкривати її особистість. Сім'я українського військового попросила "тиші". Інший журналіст Василь Крутчак заявив, що вбитим бійцем може бути Тимофій Шадура.