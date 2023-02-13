Послать "русский военный корабль" на бис: выбираем лучшую марку 2022 через "Дія"

Голосовать за любимую тематическую марку можно через приложение или соцсети.

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Единый портал государственных услуг "Дія" объявил о всеукраинском голосовании за лучшую тематическую почтовую марку 2022 года, сообщает Телеграм-канал Минцифры. Сделать это можно прямо из мобильного приложения.

Для этого необходимо зайти в программу на своем смартфоне, перейти в пункт "Услуги", выбрать "Опросы" и просмотреть варианты предложенных марок, а затем выбрать, какая из них вам больше понравилась.

[ + – ] Варианты марок, за которые можно проголосовать Фото: Скриншот

На выбор предложено 10 вариантов марок, выпущенных в разное время Укрпочтой:

Свободны, Несокрушимы, Непобедимы

Добрый вечер, мы из Украины!

Оружие Победы

Крымский мост на бес!

Победного Нового года!

Пес Патрон

Русский военный корабль, иди…!

Слава Вооруженным Силам Украины!

Украинская Мечта

Херсон – это Украина!

Присоединиться к опросу можно до 20 февраля, так что следует поторопиться. Голосование проходит не только через "Дія", но и через страничку Facebook Укрпочты, в том числе на странице ее директора Игоря Смелянского.

[ + – ] Представлены все популярные марки, выпущенные в 2022 году Укрпочтой Фото: Скриншот

На момент публикации новости за ту или иную марку проголосовало более 40 тыс украинцев. Художника, который нарисовал "лучшую марку 2022", ожидает награда, обещает Минцифры.

Ранее Фокус сообщал, что через "Дія" размер таможенных платежей для авто будет рассчитываться по новой методике. Растаможка подержанных авто возрастом 10 лет и более станет существенно дешевле.

Так же мы писали, что Укрпочта ввела 75 % скидки на посылки из Польши: как воспользоваться услугой.