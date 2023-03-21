Путін розуміє, наскільки усе погано для РФ: у Білому домі оцінили ситуацію на фронті

Сили оборони України звільнили вже 50% території, яку ЗС РФ окупували після початку повномасштабного вторгнення. В адміністрації Джо Байдена запевнили, що США будуть й надалі усіляко підтримувати українців, аби вони перемогли у війні проти Росії.

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Президент РФ Володимир Путін розуміє, наскільки погано йдуть справи для його країни на фронті. Про це 20 березня на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що з лютого 2022 року російські загарбники зуміли окупувати значну територію України, але українські війська провели успішні контрнаступи та звільнили свої землі. Загалом понад 50% раніше зайнятих росіянами територій, вже деокуповано й цей процес триває.

Кірбі звернув увагу на ситуацію поблизу Бахмута, де й надалі російські війська мають намір просунутися та оточити його. Він нагадав, що плани щодо захоплення міста провалилися, адже український населений пункт й досі під контролем ЗСУ.

"Тепер вони борються за це, але українці не здаються", – заявив представник Білого дому.

Кірбі також додав, що США активно працюють над тим, щоб українські війська отримали необхідну кількість боєприпасів. Сили оборони України завдяки підтримці США зможуть підготуватися до бойових дій на наступні тижні та місяці задля звільнення ти тимчасово окупованої території держави.

Раніше Фокус повідомляв, що у США розкритикували план Китаю щодо завершення війни в Україні. Джона Кірбі зазначав, що припинення вогню між сторонами конфлікту прямо зараз означало б чергове порушення Статуту ООН. Він наголосив на тому, якщо припинити вогонь прямо зараз, це фактично ратифікує захоплення українських територій російськими окупантами, але це не зупинить війни.

Представник Білого дому на початку березня також анонсував додаткову допомогу для України. Джон Кірбі конкретної суми допомоги не назвав. Він зазначив, що основною темою розмови між президентом США Джо Байденом та канцлером Німеччини Олафом Шольцем була саме можливість збільшення постачань озброєнь та техніки для успішного контрнаступу ЗСУ.