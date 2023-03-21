Путин понимает, насколько все плохо для РФ: в Белом доме оценили ситуацию на фронте

Силы обороны Украины освободили уже 50% территории, которую ВС РФ оккупировали после начала полномасштабного вторжения. В администрации Джо Байдена заверили, что США будут и дальше всячески поддерживать украинцев, чтобы они победили в войне против России.

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Президент РФ Владимир Путин понимает, насколько плохо обстоят дела для его страны на фронте. Об этом 20 марта на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что с февраля 2022 года российские захватчики сумели оккупировать значительную территорию Украины, но украинские войска провели успешные контрнаступления и освободили свои земли. В общей сложности более 50% ранее занятых россиянами территорий уже деоккупировано и этот процесс продолжается.

Кирби обратил внимание на ситуацию вблизи Бахмута, где и дальше российские войска намерены продвинуться и окружить его. Он напомнил, что планы по захвату города провалились, ведь украинский населенный пункт до сих пор под контролем ВСУ.

"Теперь они борются за это, но украинцы не сдаются", – заявил представитель Белого дома.

Кирби также добавил, что США активно работают над тем, чтобы украинские войска получили необходимое количество боеприпасов. Силы обороны Украины благодаря поддержке США смогут подготовиться к боевым действиям на следующие недели и месяцы для освобождения временно оккупированной территории государства.

Ранее Фокус сообщал, что в США раскритиковали план Китая по завершению войны в Украине. Джон Кирби отмечал, что прекращение огня между сторонами конфликта прямо сейчас означало бы очередное нарушение Устава ООН. Он отметил, что если прекратить огонь прямо сейчас, это фактически ратифицирует захват украинских территорий российскими оккупантами, но это не остановит войны.

Представитель Белого дома в начале марта также анонсировал дополнительную помощь для Украины. Джон Кирби конкретной суммы не назвал. Он отметил, что основной темой разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем была возможность увеличения поставок вооружений и техники для успешного контрнаступления ВСУ.