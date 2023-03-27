На Западе появилось видение победы Украины в войне против РФ, но есть нюанс, – WSJ

Россия продолжает думать, что время играет на их стороне, в странах Запада существует консенсус по поводу украинской победы, но нет плана как это реализовать. Украина в свою очередь вынуждена вести жесткую войну, нуждаясь в ракетах и истребителях.

Related video

Западные лидеры начинают видеть, каким путем должна закончиться война РФ против Украины. Однако в настоящее время у них нет плана, как достичь победы Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В США и странах ЕС надеются, что контрнаступление ВСУ с западными танками и новыми образцами вооружения сможет пробить дыру в контроле РФ над украинской территорией уже этой весной. Теоретически это может подтолкнуть Владимира Путина на готовность к переговорам, где Кремль как минимум откажется от оккупированных территорий, захваченных с начала полномасштабного вторжения. Тогда Украина сможет свободно закреплять свое будущее на Западе, а Путин может столкнуться с гневом своего населения, отмечают журналисты.

Вместе с тем, немногие официальные лица уверены, что все будет идти именно таким путем. Пока нет признаков того, что западные партнеры предоставляют серьезный план Украине, чтобы помочь сформировать ход событий. Многие политики сосредоточены на краткосрочной перспективе: поиске боеприпасов для обороны на Донбассе и обеспечения контрнаступления.

Более вероятным сценарием в издании называют войну на истощение, которая продлится до тех пор, пока одна из сторон не истощится настолько, что прекратит ее, потому что не будут понятны конечные цели. В этом случае боевые действия могут держать годами, а не месяцами. Также на Западе нет консенсуса, что делать с Путиным, когда Украина победит. Сам же президент РФ уверен, что он может дождаться, когда решимость Запада поддерживать Украину будет подорвана.

Западные санкции не привели к краху российской экономики из-за поддержки Китая и закупок нефти Индией. Украина со своей стороны заявляет о неготовности переговоров. А соцопросы показывают, что 97% украинцев верят в победу, поэтому переговоры могут привести к политическому краху лидера Владимира Зеленского.

Более того, в издании отмечают, что партнеры могли бы передать большее вооружение Киеву, однако этот вопрос вызывает разногласия. Великобритания и Польша имеют в авангарде вопросы поставки дальнобойных образцов оружия и истребителей. США отказываются от передачи дальнобойных ракет из-за опасений эскалации войны. Поэтому Украина вынуждена вести более жесткую войну, хотя и подкрепленной несколькими десятками западных танков.

Напомним, 21 марта в НАТО заявили, что Альянс выделил Украине помощи на 120 млрд долларов.

Также 21 марта в Белом доме заявили, что в РФ понимают, насколько плохо обстоят дела для его страны на фронте. ВСУ уволили 50% захваченных территорий с февраля 2022 года.