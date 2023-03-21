Путин не должен победить: союзники НАТО помогли Украине на $120 млрд

Наиболее значимый вклад в вопросе помощи Украине, согласно отчету НАТО, внесли США, Европа и Канада. При этом генсек Альянса подтвердил – Киев будут поддерживать до конца военных действий.

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По информации ежегодного отчета генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, страны-союзники НАТО за минувший год после начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине около 120 млрд долларов военной, гуманитарной и финансовой помощи.

В отчете отмечается, что США внесли наибольший вклад, в то же время Европа и Канада предоставили более половины общей суммы помощи. Европейские страны приняли около 5 миллионов беженцев из Украины. Также он отмечает, что НАТО будет продолжать стоять рядом с Украиной "столько, сколько потребуется".

По информации от генсекретаря НАТО, союзники Альянса подготовили уже десятки тысяч украинских военных, и это с учетом того, что война России против Украины началась еще в 2014 году, когда россия незаконно аннексировала Крым и зашла на восточные территории Украины.

"Путин не должен победить. Если он это сделает, это покажет, что агрессия работает и сила вознаграждается. Это было бы опасно для нашей собственной безопасности и для всего мира", — сообщает Столтенберг.

По словам Генсека, в июне 2022 года во время саммита НАТО в Мадриде союзники договорились о дальнейших фундаментальных изменениях в стратегии сдерживания и обороны, чтобы быть готовыми "защищать каждый дюйм территории Альянса".

"Наша новая стратегическая концепция определяет Россию как наиболее значимую и непосредственную угрозу безопасности Альянса, она также впервые касается Китайской Республики и определяет, как мы будем решать другие вызовы", подчеркнул он.

Напомним также, что сегодня стало известно, что Столтенберг планирует провести заседание Комиссии Украина-НАТО 4-5 апреля, несмотря на возражения Будапешта.

Также в конце января стало известно, что в связи с войной в Украине срок полномочий генерального секретаря НАТО хотят продлить еще на год, хотя он истекает в сентябре 2023 года.