Из-за войны в Украине: Столтенберг может остаться генсеком НАТО еще на год, — Politico

Источники внутри Альянса рассказывают, что его члены понимают необходимость избрать нового генерального секретаря, но из-за форс-мажора полномочия Столтенберга могут продлить на год.

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Срок полномочий нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истекает в сентябре 2023 года, однако его мандат хотят продлить еще на год из-за войны в Украине. Об этом сообщает издание Politico.

Высокопоставленный чиновник Альянса сообщил журналистам, что среди его членов есть четкое понимание, что нужен "глоток свежего воздуха", а точнее новый генеральный секретарь.

Издание сообщает, что следующий генсек будет вынужден себя жестко уравновешивать.

"С одной стороны, побуждать членов Альянса продолжать поставки оружия в Украину и наращивать свою оборону, а с другой – оставаться вне конфликта. Немногие проходят проверку на эту роль", — говорится в сообщении.

Высокопоставленный европейский дипломат сообщил, что в настоящее время продолжаются дискуссии на трех уровнях и наиболее приемлемым вариантом считается продление полномочий нынешнего генсека еще не год.

Среди кандидатов на пост главы НАТО так же называются премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава правительства Нидерландов Марк Рютте. Также обсуждаются кандидатуры премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Напомним, ранее Фокус информировал, что 30 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин не отказался от планов контролировать Украину и готовит РФ к продолжению войны.

В тот же день, 30 января, Столтенберг во время своей речи в Институте перспективных исследований Чея в Сеуле обратился к южнокорейскому руководству с призывом пересмотреть действующую политику относительно запрета на экспорт вооружений в воюющие страны и начать поставки оружия Украине.