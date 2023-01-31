Через війну в Україні: Столтенберг може залишитися генсеком НАТО ще на рік, — Politico

Джерела всередині Альянсу розповідають, що його члени розуміють необхідність обрати нового генерального секретаря, але через форс-мажор повноваження Столтенберга можуть продовжити на рік.

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Термін повноважень нинішнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга спливає у вересні 2023 року, проте його мандат хочуть продовжити ще рік через війну в Україні. Про це повідомляє видання Politico.

Високопосадовець Альянсу повідомив журналістам, що серед його членів є чітке розуміння, що потрібен "ковток свіжого повітря", а точніше новий генеральний секретар.

Видання повідомляє, що наступний генсек буде змушений себе жорстко врівноважувати.

"З одного боку, спонукати членів Альянсу продовжувати постачання зброї в Україну та нарощувати свою оборону, а з іншого — залишатися поза конфліктом. Деякі проходять перевірку на цю роль", — йдеться у повідомленні.

Високопоставлений європейський дипломат повідомив, що зараз тривають дискусії на трьох рівнях і найбільш прийнятним варіантом вважається продовження повноважень нинішнього генсека ще не рік.

Серед кандидатів на пост глави НАТО також називаються прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, міністр оборони Великобританії Бен Воллес і голова уряду Нідерландів Марк Рютте. Також обговорюються кандидатури прем'єр-міністерки Литви Інґріди Шимоніте, голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президентки Словаччини Зузани Чапутової.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 30 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін не відмовився від планів контролювати Україну і готує РФ до продовження війни.

Того ж дня, 30 січня, Столтенберг під час своєї промови в Інституті перспективних досліджень Чея у Сеулі звернувся до південнокорейського керівництва із закликом переглянути чинну політику щодо заборони на експорт озброєнь до воюючих країн та розпочати постачання зброї Україні.