Запрет Венгрии не остановит созыв заседания Комиссии Украина-НАТО, — Столтенберг

Генсек Альянса планирует провести заседание Комиссии Украина-НАТО 4-5 апреля, несмотря на возражения Будапешта.

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Во вторник, 21 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что намерен провести заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров в рамках запланированного на 4-5 апреля предстоящего заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса. Об этом он заявил в Брюсселе на пресс-конференции, презентуя годовой отчет.

На вопрос журналистов о намерении провести такое заседание, несмотря на возражения Венгрии, генсек НАТО ответил: "Что касается Комиссии Украина-НАТО, то это уже устоявшаяся структура. У меня есть мандат на ее созыв. В связи с вопросами, которые поднимала Венгрия, я не созывал ее в течение определенного времени, но сейчас я продолжу созывать заседания Комиссии Украина-НАТО, и начну с заседания на уровне министров иностранных дел. Я планирую провести заседание на встрече министров иностранных дел через несколько недель. Я делаю так, потому что думаю, что это – платформа, которая демонстрирует нашу поддержку Украине".

По словам Столтенберга, других заседаний Комиссии пока не планируется, но то, которое запланировано на начало апреля, "не будет одноразовым мероприятием".

В своем же годовом докладе генсек Альянса заявил, что члены НАТО оказали Украине большую поддержку, а грядущие годы будут сложными и блок должен продолжать соответствовать этому вызову.

Напомним, в конце февраля 2023 генсек НАТО высказался, что считает членство Украины в НАТО далеким, но перспективным.

Также 8 марта Йенс Столтенберг отметил, что оккупационные войска под Бахмутом несут большие потери, но не исключил потерю контроля над городом бойцами ВСУ в ближайшие дни.