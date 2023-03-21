Путін не повинен перемогти: союзники НАТО допомогли Україні на $120 млрд

Найбільш значний внесок у питанні допомоги Україні, згідно зі звітом НАТО, зробили США, Європа та Канада. При цьому генсек Альянсу підтвердив — Київ підтримуватимуть до кінця воєнних дій.

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За інформацією щорічного звіту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, країни-союзники НАТО за минулий рік після початку повномасштабного вторгнення Росії надали Україні майже 120 млрд доларів військової, гуманітарної та фінансової допомоги.

У звіті наголошується, що США зробили найбільший внесок, у той же час Європа та Канада надали понад половину загальної суми допомоги. Європейські країни прийняли приблизно 5 мільйонів біженців з України. Також він зазначає, що НАТО продовжуватиме стояти поряд з Україною "стільки, скільки потрібно".

За інформацією від генсекретаря НАТО, союзники Альянсу підготували вже десятки тисяч українських військових, і це з урахуванням того, що війна Росії проти України розпочалася ще в 2014 році, коли Росія незаконно анексувала Крим та зайшла на східні території України.

"Путін не повинен перемогти. Якщо він це зробить, це покаже, що агресія працює і сила винагороджується. Це було б небезпечно для нашої власної безпеки та для всього світу", — повідомляє Столтенберг.

За словами Генсека, у червні 2022 року під час саміту НАТО в Мадриді союзники домовилися про подальші фундаментальні зміни у стратегії стримування та оборони, щоб бути готовими "захищати кожен дюйм території Альянсу".

"Наша нова стратегічна концепція визначає Росію як найбільш значущу та безпосередню загрозу безпеці Альянсу, вона також вперше стосується Китайської Республіки та визначає, як ми вирішуватимемо інші виклики", підкреслив він.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що Столтенберг планує провести засідання Комісії Україна-НАТО 4-5 квітня, незважаючи на заперечення Будапешта.

Також наприкінці січня стало відомо, що через війну в Україні термін повноважень генерального секретаря НАТО хочуть продовжити ще на рік, хоча він закінчується у вересні 2023 року.