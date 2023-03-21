Заборона Угорщини не зупинить скликання засідання Комісії Україна – НАТО, — Столтенберг

Генсек Альянсу планує провести засідання Комісії Україна – НАТО 4-5 квітня, попри заперечення Будапешта.

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У вівторок, 21 березня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що має намір провести засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів у межах запланованого на 4-5 квітня майбутнього засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу. Про це він заявив у Брюсселі на пресконференції, презентуючи річний звіт.

На запитання журналістів про намір провести таке засідання, попри заперечення Угорщини, генсек НАТО відповів: "Що стосується Комісії Україна – НАТО, то це вже стала структура. У мене є мандат на її скликання. У зв'язку з питаннями, які порушувала Угорщина, я не скликав її протягом певного часу, але зараз я продовжу скликати засідання Комісії Україна – НАТО й почну із засідання на рівні міністрів закордонних справ. Я планую провести засідання на зустрічі міністрів закордонних справ за кілька тижнів. Я роблю так, бо думаю, що це — платформа, яка демонструє нашу підтримку Україні".

За словами Столтенберга, інших засідань Комісії поки що не планується, але те, яке заплановане на початок квітня, "не буде одноразовим заходом".

У своїй річній доповіді генсек Альянсу заявив, що члени НАТО надали Україні велику підтримку, а наступні роки будуть складними, і блок повинен продовжувати відповідати цьому виклику.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року генсек НАТО висловився, що вважає членство України в НАТО далеким, але перспективним.

Також 8 березня Єнс Столтенберг зазначив, що окупаційні війська під Бахмутом зазнають великих втрат, але не виключив втрату контролю над містом бійцями ЗСУ найближчими днями.