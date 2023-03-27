В Украине уже более двух тысяч внедорожников HMMWV, — представитель "Повернись живим" (видео)

По словам представителя благотворительного фонда Андрея Рымарчука, пришлось создать мобильные ремонтные мастерские, которые выезжают на передовую и чинят сломанные HMMWV.

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У ВСУ уже более двух тысяч американских военных внедорожников HMMWV. Об этом заявил директор военного департамента благотворительного фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук в подкасте Youtube-канала УТ-2.

По словам Рымарчука, в Украине работают мобильные бригады ремонта таких автомобилей. Он отметил, что ремонт таких машин – проблема, так как не хватает запчастей и оборудования.

"У ребят нет соответствующих инструментов, нужно постоянно ездить по подразделениям. Мы с центральным автомобильным управлением поговорили, свой опыт добавили, взяли обратную связь и спроектировали машину", — сказал Рымарчук.

Также он отметил, что машина выезжает на фронт, чтобы осуществлять ремонт HMMWV в любых условиях. Удалось отремонтировать 186 машин, некоторые из которых были "неподъемными".

"Иногда из двух машины мы лепили одну, из трех – две", отметил Рымарчук.

По его словам, иногда получалось ремонтировать даже те машины, которые взрывались на противотанковых минах. В США уже похвалили украинцев за такой энтузиазм и мастерство.

Рымарчук сказал, что в Штатах техники привыкли не экономить на деталях и менять все неисправные запчасти. Однако в Украине ресурсы по ремонту ограничены, поэтому специалисты используют каждую исправленную деталь.

Он также отметил, что одно из главных преимуществ мобильных ремонтных мастерских – скорость, так как подразделение не остается без транспортного средства надолго. Так, мастерская приезжает на место сама и ремонтирует технику в подразделении. Это экономит деньги на транспортировки сломанного HMMWV в тыл.

Андрей Рымарук о HMMWV в Украине

Что такое HMMWV

HMMWV — это американский военные внедорожник, который обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом. В 1980-х, на базе HMMWV созданы различные модификации: основной военный автомобиль, легкий грузовик, автомобиль скорой помощи, мобильные РЛС и ЗРК, инженерные и бронированные машины.

HMMWV Фото: wikipedia

Ранее издание Spiegel сообщило, что в Украину прибыли танки Leopard 2 от Германии. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал прибытие танков Leopard 2 в Украину в конце марта сразу после того, как бойцы ВСУ закончат обучение.

Кроме того, журналисты WSJ выяснили, что на Западе появилось видение победы Украины в войне против РФ, но есть нюанс. Россия продолжает думать, что время играет на их стороне, в странах Запада существует консенсус по поводу украинской победы, но нет плана как это реализовать. Украина в свою очередь вынуждена вести жесткую войну, нуждаясь в ракетах и истребителях.