В Україні з'явився преміальний купе-кросовер DS 4: подробиці та характеристики (фото)

Кросовер DS 4 запропонований у двох варіантах, що помітно відрізняються за дизайном. Модель доступна в бензиновій та дизельній версіях.

Related video

На український ринок вийшов новий DS 4 другого покоління. Купе-кросовер від преміального підрозділу концерну Stellantis вже привезли до нашої країни. Про це повідомляє офіційний сайт DS України.

У кросовера похилий аркоподібний дах Фото: DS Automobiles

Кросовер DS 4 мав з'явитися у нас ще рік тому, проте війна змусила відкласти його дебют. Модель коштуватиме від 1 292 928 гривень.

Новий DS 4 2023 досягає 4400 мм у довжину при колісній базі 2675 мм. У дизайні кросовера грані поєднуються з похилим купеподібним дахом.

Модель доступна в бензиновій та дизельній версіях Фото: DS Automobiles

Модель буде доступна в базовій спортивній версії Performance Line та позашляховому варіанті Trocadero Cross з пластиковим обважуванням. Модифікації також відрізняються внутрішнім оздобленням: у першому випадку використана алькантара, у другому – шкіра.

Важливо

Бюджетний брат Smart: в Україні з'явився найдешевший електромобіль Renault (фото)

Початкова комплектація DS 4 2023 включає матричні фари безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, віртуальний щиток приладів, 10-дюймовий тачскрин, підігрів сидінь та керма. Також передбачено адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі та контроль втоми водія.

Кросовер отримав віртуальну панель приладів та два тачскрини Фото: DS Automobiles

У Trocadero Cross додані проекція на лобове скло, другий сенсорний екран, навігація, електропривід сидіння водія, а також системи розпізнавання дорожніх знаків та моніторингу сліпих зон. Крім того, у цьому випадку передбачено технологію контролю зчеплення на бездоріжжі Grip Control.

Французький кросовер доступний з 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 215 к. с. та 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем. Більш потужна версія розганяється до 100 км/год за 8,8 с і розвиває 220 км/год, зате дизель споживає 4,2 л/100 км у змішаному циклі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також представлено електричний кросовер DS3.

Також ми писали, що в нашій країні з'явиться незвичайний седан-кросовер Citroen.