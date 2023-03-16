В Украине появился премиальный купе-кроссовер DS 4: подробности и характеристики (фото)

Кроссовер DS 4 предложен в двух вариантах, заметно отличающихся по дизайну. Модель доступна в бензиновой и дизельной версиях.

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На украинский рынок вышел новый DS 4 второго поколения. Купе-кроссовер от премиального подразделения концерна Stellantis уже привезли в нашу страну. Об этом сообщает официальный сайт DS в Украине.

У кроссовера покатая аркообразная крыша Фото: DS Automobiles

Кроссовер DS 4 должен был появиться у нас еще год назад, однако война заставила отложить его дебют. Модель будет стоить от 1 292 928 гривен.

Новый DS 4 2023 достигает 4400 мм в длину при колесной базе в 2675 мм. В дизайне кроссовера грани сочетаются с покатой купеобразной крышей.

Модель доступна в бензиновой и дизельной версиях Фото: DS Automobiles

Модель будет доступна в базовой спортивной версии Performance Line и внедорожном варианте Trocadero Cross с пластиковым обвесом. Модификации также отличаются внутренней отделке: в первом случае использована алькантара, во втором – кожа.

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Начальная комплектация DS 4 2023 включает матричные фары бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру, виртуальный щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин, подогрев сидений и руля. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе и контроль усталости водителя.

Кроссовер получил виртуальную панель приборов и два тачскрина Фото: DS Automobiles

В Trocadero Cross добавлены проекция на лобовое стекло, второй сенсорный экран, навигация, электропривод сиденья водителя, а также системы распознавания дорожных знаков и мониторинга "слепых" зон. Кроме того, в этом случае предусмотрена технология контроля сцепления на бездорожье Grip Control.

Французский кроссовер доступен с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 215 л. с. и 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем. Более мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 8,8 с и развивает 220 км/ч, зато дизель расходует 4,2 л/100 км в смешанном цикле.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине также представлен электрический кроссовер DS 3.

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