Новий Peugeot 3008 2024 показали на перших офіційних фото

Кросовер Peugeot 3008 2024 стане першою моделлю марки із салоном i-Cockpit нового покоління. Автомобіль отримає величезний вигнутий дисплей.

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З'явилися перші офіційні фото Peugeot 3008 третього покоління. Кросовер презентують у вересні, а його продажі стартують до кінця року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

На знімках показано салон Peugeot E-3008 – електричної версії кросовера. Втім, у бензинового варіанта інтер'єр буде таким самим.

Колір підсвічування можна змінювати Фото: Stellantis

Новий Peugeot 3008/E-3008 стане першою моделлю марки, що одержала інтер'єр i-Cockpit нового покоління. Головна його особливість — величезний 21-дюймовий дисплей. Як і у попередника, прилади встановлені високо, а кермо компактне і приплюснуть зверху та знизу.

Крім того, частина кнопок на центральній панелі зроблено сенсорними та програмованими – водій сам зможе вибрати функції для них. А замість важеля КПП тепер встановлено невеликий джойстик на передній панелі. Колір підсвічування можна змінювати.

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Кросовер Peugeot 3008 2024 стане першою моделлю марки на новій платформі STLA Medium. Поряд із бензиновими та гібридними версіями в лінійці вперше з'явиться електромобіль Peugeot E-3008 – його запропонують у трьох різних модифікаціях з переднім та повним приводом. Модель вже бачили на тестах — у неї стрімкий купеподібний профіль.

Раніше Фокус розповідав про новий кросовер Peugeot 2008.

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