Новый Peugeot 3008 2024 показали на первых официальных фото

Кроссовер Peugeot 3008 2024 станет первой моделью марки с салоном i-Cockpit нового поколения. Автомобиль получит огромный изогнутый дисплей.

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Появились первые официальные фото Peugeot 3008 третьего поколения. Кроссовер презентуют в сентябре, а его продажи стартуют до конца года. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

На снимках показан салон Peugeot E-3008 – электрической версии кроссовера. Впрочем, у бензинового варианта интерьер будет таким же.

Цвет подсветки можно изменять Фото: Stellantis

Новый Peugeot 3008/E-3008 станет первой моделью марки, получившей интерьер i-Cockpit нового поколения. Главная его особенность – огромный 21-дюймовый изогнутый дисплей. Как и у предшественника, приборы установлены высоко, а руль компактный и приплюснут сверху и снизу.

Кроме того, часть кнопок на центральной панели сделаны сенсорными и программируемыми – водитель сам сможет выбрать функции для них. А вместо рычага КПП теперь установлен небольшой джойстик на передней панели. Цвет подсветки можно менять.

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Кроссовер Peugeot 3008 2024 также станет первой моделью марки на новой платформе STLA Medium. Наряду с бензиновыми и гибридными версиями в линейке впервые появится электромобиль Peugeot E-3008 – его предложат в трех разных модификациях с передним и полным приводом. Модель уже видели на тестах – у нее стремительный купеобразный профиль.

Ранее Фокус рассказывал про новый кроссовер Peugeot 2008.

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