В Украине представят новый Peugeot 308: характеристики и цены (фото)

Новый Peugeot 308 отличается оригинальным дизайном и богатым оснащением. Хэтчбек предложат в экономичной дизельной версии.

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На украинский рынок выходит новый Peugeot 308. Это уже третье поколение компактной модели С-класса. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Peugeot.

Peugeot 308 2023 дебютирует в Украине в кузове хэтчбек, хотя в линейке также присутствует и универсал. Автомобиль стал крупнее – 4367 мм в длину при колесной базе в 2675 мм. У него авангардный дизайн с огромной решеткой радиатора, раскосыми фарами и тоненькими "клыками" ходовых огней.

Хэтчбек поначалу предложат только в дизельной версии Фото: Peugeot

Салон Peugeot 308 выполнен в традиционной для марки стилистике i-Cockpit. У авто компактный приплюснутый руль, а виртуальный щиток приборов размещен очень высоко. Все версии на украинском рынке получили 10-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 384-1302 л.

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Новый Peugeot 308 в Украине поначалу будет доступен исключительно с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем и 8-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 12 с и развивает 202 км/ч, а средний расход топлива составляет 4 л на 100 км.

Виртуальная панель приборов расположена очень высоко Фото: Stellantis

Комплектация Peugeot 308 2023 довольно-таки богатая. Базовая версия Allure за 1 047 270 гривен получила диодные фары, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, камеру, подогрев сидений. Кроме того, предусмотрен набор систем безопасности: автоматическое торможение, удержание в полосе, мониторинг усталости водителя.

Объем багажника Peugeot 308 составляет 384 л Фото: Peugeot

Топовый вариант GT (от 1 146 327 гривен) добавляет отделку салона кожей и алькантарой, матричную оптику, подогрев руля и адаптивный круиз-контроль.

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