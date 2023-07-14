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Авто

Изменился до неузнаваемости: новый Peugeot 3008 2024 показали на официальных фото

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Фото: Stellantis | Peugeot 3008 превратится в купе-кроссовер

Новый Peugeot 3008 2024 станет купе-кроссовером с динамичным профилем. Модель впервые предложат в электрическом исполнении.

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Опубликованы первые официальные фото Peugeot 3008 третьего поколения. Кроссовер дебютирует в сентябре, а до премьеры французский автопроизводитель будет постепенно раскрывать подробности модели. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Новый Peugeot 3008 2024, Новый Peugeot 3008, Peugeot 3008 2024, Peugeot 3008, кроссовер Peugeot, электромобиль Peugeot Fullscreen
На тизерах показали электрическую версию модели
Фото: Stellantis

Новый Peugeot 3008 2024 показали в разных вариантах камуфляжа, созданных уличными художниками. Впрочем, видно, что он кардинально изменился и стал купе-кроссовером. У авто покатая аркообразная крыша и высокая оконная линия.

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Салон Peugeot 3008 2024 ранее уже был полностью рассекречен. На модели дебютирует новая версия интерьера i-Cockpit – с компактным приплюснутым рулем и высоко установленным изогнутым дисплеем. Также обращает на себя внимание сенсорная панель, как у нового DS4.

На фото попал электромобиль Peugeot e-3008, хотя ожидаются и гибридные версии модели. Кроссовер предложат с передним и полным приводом.

Новый Peugeot 3008 2024, Новый Peugeot 3008, Peugeot 3008 2024, Peugeot 3008, кроссовер Peugeot, электромобиль Peugeot Fullscreen
В салоне появился большой изогнутый дисплей
Фото: Stellantis

Новый Peugeot e-3008 построен на платформе STLA Medium, которая позволяет создавать электрокары с запасом хода 500-700 км. К тому же, она поддерживает быструю зарядку: пополнить заряд батареи на 80% можно за 27 минут.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился еще один купе-кроссовер французской марки — новый Peugeot 408.

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