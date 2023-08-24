В Китае показали первый в мире электрокар с инновационной твердотельной батареей (фото)

Твердотельная батарея в Dongfeng Nammi 01 позволяет быстрее заряжать электромобиль. Она безопаснее и долговечнее, чем литий-ионные аккумуляторы.

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В Китае представили новый Dongfeng Nammi 01. Бюджетный электромобиль поступит в продажу в четвертом квартале нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Dongfeng Nammi 01 – компактный хэтчбек В-класса с выразительным дизайном. У него короткие свесы кузова и "парящая" крыша, а фары соединены тоненькой диодной полосой. Стандартными являются 17-дюймовые легкосплавные диски.

Китайский электромобиль первым в мире получил твердотельные аккумуляторы Фото: CarNewsChina

Салон Dongfeng Nammi 01 отделан искусственной кожей с диагональной прострочкой. Китайский электромобиль получил небольшой цифровой щиток приборов и крупный тачскрин мультимедиа. Перечень опций включает беспроводную зарядку для смартфонов, парковочный автопилот и систему автоматического торможения.

Новый Dongfeng Nammi 01 оснащен 163-сильным электромотором на передней оси. Однако главная его изюминка – новая твердотельная батарея.

Электрокар заряжается очень быстро Фото: CarNewsChina

Dongfeng Nammi 01 станет первым в мире серийным электрокаром, получившим твердотельные аккумуляторы. Новую технологию разрабатывают Toyota, Nissan, Hyundai, Honda, BMW, но Dongfeng удалось опередить их.

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Пока характеристики Dongfeng Nammi 01 держатся в секрете, известно лишь, что за 8 минут зарядки в быстром режиме можно будет пополнить запас хода на 200 км.

Новые батареи наполнены твердым (а не жидким электролитом) большой плотности. В Dongfeng он создан на основе соды.

Салон отделан искусственной кожей

Твердотельные батареи имеют большую плотность, что дает возможность увеличить запас хода электрокаров. Они быстрее заряжаются, безопаснее и долговечнее, чем литий-ионные аккумуляторы.

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