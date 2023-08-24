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В Китае показали первый в мире электрокар с инновационной твердотельной батареей (фото)

Dongfeng Nammi 01, Nammi 01, китайский электромобиль, твердотельная батарея
Фото: CarNewsChina | Dongfeng Nammi 01 поступит в продажу до конца года

Твердотельная батарея в Dongfeng Nammi 01 позволяет быстрее заряжать электромобиль. Она безопаснее и долговечнее, чем литий-ионные аккумуляторы.

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В Китае представили новый Dongfeng Nammi 01. Бюджетный электромобиль поступит в продажу в четвертом квартале нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Dongfeng Nammi 01 – компактный хэтчбек В-класса с выразительным дизайном. У него короткие свесы кузова и "парящая" крыша, а фары соединены тоненькой диодной полосой. Стандартными являются 17-дюймовые легкосплавные диски.

Dongfeng Nammi 01, Nammi 01, китайский электромобиль, твердотельная батарея Fullscreen
Китайский электромобиль первым в мире получил твердотельные аккумуляторы
Фото: CarNewsChina

Салон Dongfeng Nammi 01 отделан искусственной кожей с диагональной прострочкой. Китайский электромобиль получил небольшой цифровой щиток приборов и крупный тачскрин мультимедиа. Перечень опций включает беспроводную зарядку для смартфонов, парковочный автопилот и систему автоматического торможения.

Новый Dongfeng Nammi 01 оснащен 163-сильным электромотором на передней оси. Однако главная его изюминка – новая твердотельная батарея.

Dongfeng Nammi 01, Nammi 01, китайский электромобиль, твердотельная батарея Fullscreen
Электрокар заряжается очень быстро
Фото: CarNewsChina

Dongfeng Nammi 01 станет первым в мире серийным электрокаром, получившим твердотельные аккумуляторы. Новую технологию разрабатывают Toyota, Nissan, Hyundai, Honda, BMW, но Dongfeng удалось опередить их.

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Пока характеристики Dongfeng Nammi 01 держатся в секрете, известно лишь, что за 8 минут зарядки в быстром режиме можно будет пополнить запас хода на 200 км.

Новые батареи наполнены твердым (а не жидким электролитом) большой плотности. В Dongfeng он создан на основе соды.

Dongfeng Nammi 01, Nammi 01, китайский электромобиль, твердотельная батарея Fullscreen
Салон отделан искусственной кожей

Твердотельные батареи имеют большую плотность, что дает возможность увеличить запас хода электрокаров. Они быстрее заряжаются, безопаснее и долговечнее, чем литий-ионные аккумуляторы.

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