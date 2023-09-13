Новий Nissan Pathfinder 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Nissan Pathfinder більший за попередника та вирізняється виразним дизайном. Кросовер отримає економний турбомотор.

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Опубліковано фото Nissan Pathfinder нового покоління. Великий сімейний кросовер мають представити до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Nissan Pathfinder зняли в Китаї. Найімовірніше, у такому вигляді кросовер запропонують на ринку Піднебесної, а глобальна модель наступного покоління відрізнятиметься дизайном.

Широка решітка радіатора Nissan Pathfinder поєднується з довгастими фарами Фото: autohome.com.cn

Серійний кросовер Nissan Pathfinder зовні практично не відрізняється від концепт-кара, представленого нинішньої весни. У нього високий капот, широка решітка радіатора й довгасті діодні фари. До того ж китайська модель дещо більша.

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Розміри Nissan Pathfinder 2024:

довжина — 5130 мм;

ширина — 1981 мм;

висота — 1767 мм;

колісна база — 2900 мм.

Кросовер отримав 2,0-літровий турбомотор Фото: autohome.com.cn

Салон Nissan Pathfinder 2024 не показали, хоча він навряд чи зміниться порівняно з концепт-каром. Це означає, що на передній панелі встановлять два дисплеї, а кермо запозичать у Nissan X-Trail і Qashqai. Будуть доступні версії на 6 і 7 місць.

Новий Nissan Pathfinder оснастять більш економічним 2,0-літровим турбодвигуном на 252 к. с., знайомим за Infiniti QX55. У парі з ним працюватиме 9-ступінчаста автоматична КПП. Очікуються версії з переднім і повним приводом.

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