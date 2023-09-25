Недорогий сімейний електрокросовер від Nissan розсекретили до прем'єри (фото)
Venucia VX6 — новий 4,6-метровий електрокросовер потужністю 218 сил. Модель спільно розробили фахівці Nissan і Dongfeng
Опубліковано фото нового Venucia VX6. Доступний електричний кросовер офіційно презентують найближчим часом. Про авто розповіли на сайті Autohome.
Новий Venucia VX6 — спільна розробка Nissan і Dongfeng, адже саме ці дві корпорації є співвласниками марки. Цікаво, що в Китаї під цим брендом раніше випускали навіть електрокар Nissan Leaf.
Електрокросовер Venucia VX6 — друга (після гібрида V Online) модель у новій лінійці автовиробника. Два авто схожі зовні: у них гранований дизайн, тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі на всю ширину кузова. Втім, є й відмінності — у електрокара немає решітки радіатора, а ручки виконані висувними.
Розміри Venucia VX6:
- довжина — 4658 мм;
- ширина — 1890 мм;
- висота — 1656 мм;
- колісна база — 2850 мм.
Салон Venucia VX6 не розсекречений, але на фото можна розгледіти віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. Кросовер є п'ятимісним.
Електромобіль оснащений мотором потужністю 218 к. с. і здатний розвинути 165 км/год. Відомо, що кросовер отримав літій-залізо-фосфатний акумулятор CATL, проте його ємність і запас ходу поки що тримаються в секреті.
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